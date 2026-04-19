Comenzó el segundo tiempo: Boca gana 1 a 0 a River en el Monumental

Por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, Boca derrota a River 1-0 en un Monumental repleto de hinchas Millonarios. Gol de Leandro Paredes.

River y Boca empatan sin goles en una nueva edición del Superclásico.

River Plate y Boca Juniors ya se enfrentan en el estadio Monumental por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino que comenzó con mucha intensidad y estudio entre ambos. Se lesionó Sebastián Driussi a los 16 del primer tiempo.

Se disputan los primeros minutos del encuentro y el marcador se mantiene 0 a 0, en un inicio parejo, con más de cinco minutos jugados y sin situaciones claras de gol. Tanto River como Boca intentan acomodarse en el campo, priorizando el orden y la presión en la mitad de la cancha.

Cómo está el césped del Estadio Monumental antes del Superclásico

Boca river 1 River y Boca empatan sin goles en una nueva edición del Superclásico.

Durante gran parte de la primera etapa, ambos equipos se midieron más de lo que se atacaron. El partido fue friccionado, con mucha presión en la mitad de la cancha y escasas llegadas de peligro. Boca insinuó algo más en ataque, mientras que River intentó hacerse dueño de la pelota sin lograr profundidad.

El encuentro también tuvo un momento clave con la salida por lesión de Sebastián Driussi en el conjunto local, lo que obligó a modificar el esquema en pleno desarrollo del juego.

Cuando parecía que el descanso llegaba con el marcador en blanco, Boca encontró la diferencia en tiempo de descuento. Leandro Paredes, desde el punto penal, marcó el 1 a 0 para el Xeneize y rompió el equilibrio en el cierre de la primera mitad.

De esta manera, el equipo visitante se fue al entretiempo con ventaja en un partido cerrado, donde la eficacia terminó marcando la diferencia en un momento clave.

Formaciones confirmadas

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Kendry Páez; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

TV de River Plate vs. Boca Juniors

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