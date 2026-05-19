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¿Chelsea le iniciará un juicio al Manchester City?

Luego de que se oficialice la salida de Pep Guardiola, los Citizens irían por Enzo Maresca, que tuvo su paso por los Blues. Chelsea iniciaría acciones legales.

19 de mayo 2026 · 20:44hs
Chelsea denunciaría a Manchester City por Maresca.

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Después de la confirmación de la salida de Pep Guardiola de Manchester City, Enzo Maresca es el principal candidato para reemplazarlo. A través de esto, Chelsea evalúa iniciar un juicio contra Manchester City en el caso de que su ex entrenador se convierta en el nuevo técnico de los Citizens.

Después de una década llena de historia al mando del equipo ciudadano, Guardiola dará un paso al costado y se irá de la institución. A partir de esto, Maresca, el ex técnico de Chelsea, es el principal candidato a sucederlo. En caso de que su ex entrenador firme con el City, según The Telegraph, los Blues le exigirían una indemnización a los de Manchester basándose en los términos de su salida, amenazando con revelar los hechos que ocurrieron antes de su partida de Londres.

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¿Qué hará el Chelsea?

Para que pueda prosperar esta instancia legal, Chelsea deberá elevar un recurso ante la Premier League. De darse este pedido, la liga se verá obligada a investigar los hechos. Esto se iniciaría en el momento en el que Maresca asuma en el City.

Hasta que no haya confirmación, la principal opción para ser el reemplazo de Guardiola se mantendrá alejado de los focos. En caso de llegar a Manchester City, sería su regreso ya que dirigió al equipo sub-23 en la temporada 2020/21 y fue asistente del técnico saliente en 2022/23.

Chelsea Manchester City Juicio Fútbol
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