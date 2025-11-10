Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

Argentinos se recuperó con un valioso 1-0 en La Paternal con gol de Giaccone y se prendió en todo a una fecha del final. River en Sudamericana.

Tras la caída en la final de la Copa Argentina , Argentinos Juniors se midió contra Belgrano de Córdoba en La Paternal en busca de meterse en puestos de Copa Libertadores . Lo consiguió, ya que se impuso por 1-0. El triunfo de Argentinos complicó a River de cara la clasificación a la Libertadores.

Los primeros minutos fueron favorables para el conjunto de La Paternal, que intentó por varios medios encontrar la apertura del marcador. Sin embargo, falló en los metros finales.

De todos modos, pasada la media hora, el local se adelantó en el tanteador. Tras un gran pase de Tomás Molina, Lautaro Giaccone remató con violencia dentro del área y estableció el 1-0.

El segundo tiempo comenzó con otra tónica. El Pirata salió decidido a buscar el empate y estuvo a punto de lograrlo, pero el travesaño le negó la oportunidad en los primeros compases del complemento.

A los 32 minutos, Lucas Zelarayán se perdió el empate. El número 10 llegó hasta el corazón del área, remató, pero se encontró con la humanidad de Gonzalo Siri que envió la pelota por línea de fondo. Tras eso, Nicolás Fernández probó de media distancia y su disparo pasó pegado al palo izquierdo del guardameta local.

Lo que viene para Argentinos y Belgrano

En la próxima fecha, la última de la fase regular, Argentinos deberá visitar a Estudiantes de La Plata; mientras que Belgrano hará las veces de local frente a Unión de Santa Fe.