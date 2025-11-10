Uno Entre Rios | Ovación | Argentinos

Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

Argentinos se recuperó con un valioso 1-0 en La Paternal con gol de Giaccone y se prendió en todo a una fecha del final. River en Sudamericana.

10 de noviembre 2025 · 23:18hs
Giaccone marcó el tanto de Argentinos ante Belgrano.

Giaccone marcó el tanto de Argentinos ante Belgrano.

Tras la caída en la final de la Copa Argentina, Argentinos Juniors se midió contra Belgrano de Córdoba en La Paternal en busca de meterse en puestos de Copa Libertadores. Lo consiguió, ya que se impuso por 1-0. El triunfo de Argentinos complicó a River de cara la clasificación a la Libertadores.

Los primeros minutos fueron favorables para el conjunto de La Paternal, que intentó por varios medios encontrar la apertura del marcador. Sin embargo, falló en los metros finales.

Independiente Rivadavia hizo historia en el fútbol argentino.

Independiente Rivadavia le ganó por penales a Argentinos y se coronó campeón de la Copa Argentina

Al final del año se incrementan el estrés y el cansancio

Síndrome de burnout: nueve de cada 10 trabajadores argentinos están "quemados" por su trabajo

De todos modos, pasada la media hora, el local se adelantó en el tanteador. Tras un gran pase de Tomás Molina, Lautaro Giaccone remató con violencia dentro del área y estableció el 1-0.

El segundo tiempo comenzó con otra tónica. El Pirata salió decidido a buscar el empate y estuvo a punto de lograrlo, pero el travesaño le negó la oportunidad en los primeros compases del complemento.

A los 32 minutos, Lucas Zelarayán se perdió el empate. El número 10 llegó hasta el corazón del área, remató, pero se encontró con la humanidad de Gonzalo Siri que envió la pelota por línea de fondo. Tras eso, Nicolás Fernández probó de media distancia y su disparo pasó pegado al palo izquierdo del guardameta local.

Lo que viene para Argentinos y Belgrano

En la próxima fecha, la última de la fase regular, Argentinos deberá visitar a Estudiantes de La Plata; mientras que Belgrano hará las veces de local frente a Unión de Santa Fe.

Argentinos La Paternal Copa Libertadores Belgrano de Córdoba Sudamericana
Noticias relacionadas
El certamen de la Liga Paranaense continuará este martes.

Liga Paranaense: Argentino Juniors dio la sorpresa ante el campeón

Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los Playoffs del Clausura.

Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los Playoffs del Clausura

Los jugadores de Colón RC celebrando tras la consagración.

Colón RC en el campeón del Torneo Provincial de la UER

El piloto de Paraná piensa en la puesta en funcionamiento del nuevo auto para la temporada 2026.

Mariano Werner se enfoca en el nuevo Mustang

Ver comentarios

Lo último

Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado

La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado

Ultimo Momento
Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado

La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado

Diego Santilli estrenará el cargo de Ministro del Interior visitando a Rogelio Frigerio

Diego Santilli estrenará el cargo de Ministro del Interior visitando a Rogelio Frigerio

SMN: ampliaron la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

SMN: ampliaron la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

Policiales
Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Von Wernich: rechazan pedido de salidas transitorias del excura

Von Wernich: rechazan pedido de salidas transitorias del excura

Investigan la muerte de un joven preso en la Alcaidía de Concordia

Investigan la muerte de un joven preso en la Alcaidía de Concordia

Una mujer fue detenida por atacar a su ex con un cuchillo en Paraná

Una mujer fue detenida por atacar a su ex con un cuchillo en Paraná

Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Concordia: cuatro detenidos, drogas y dinero secuestrados

Ovación
Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

Argentinos renació ante Belgrano y complicó más a River pensando en la Libertadores

Liga Paranaense: Argentino Juniors dio la sorpresa ante el campeón

Liga Paranaense: Argentino Juniors dio la sorpresa ante el campeón

Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los Playoffs del Clausura

Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los Playoffs del Clausura

Mariano Werner se enfoca en el nuevo Mustang

Mariano Werner se enfoca en el nuevo Mustang

Colón RC en el campeón del Torneo Provincial de la UER

Colón RC en el campeón del Torneo Provincial de la UER

La provincia
El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

El Ministerio de Desarrollo Humano presentó su Presupuesto 2026 a la Legislatura

La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado

La Municipalidad de Paraná informó que habrá un corte de agua programado

Diego Santilli estrenará el cargo de Ministro del Interior visitando a Rogelio Frigerio

Diego Santilli estrenará el cargo de Ministro del Interior visitando a Rogelio Frigerio

SMN: ampliaron la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

SMN: ampliaron la alerta amarilla por tormentas en Entre Ríos

Viale: abrieron los sobres para la construcción de la estación transformadora eléctrica digital

Viale: abrieron los sobres para la construcción de la estación transformadora eléctrica digital

Dejanos tu comentario