Ciantini festejó la victoria tras una sanción a Landa

De ese modo, el Bochita Ciantini, de 24 años, fue declarado ganador, obtuvo su primera final en 43 carreras y lo festejó abrazado a su padre José “Bocha” Ciantini, expiloto de la categoría entre 1994 y 2012.

El uruguayo finalmente terminó en el segundo puesto con una desventaja de +0.438 segundos y el podio lo completó el ex Fórmula 1 Gastón Mazzacane con su Chevrolet del equipo Coiro Dole Racing.

La competencia tuvo un sorpresivo desenlace por el abandono de Matías Rossi (Toyota) a pocas vueltas del cierre debido a una falla en el motor que cambió abruptamente sus sensaciones del fin de semana.

El Misil de Del Viso hizo historia al sábado tras lograr la primera pole position para Toyota en el Turismo Carretera y dominó gran parte de la carrera hasta la rotura de su máquina.

La marca Ford monopolizó los tres puestos siguientes al podio con el entrerriano Mariano Werner, el mendocino Julián Santero y el bonaerense Otto Fritzler, ingresados en el cuarto, quinto y sexto lugar.

Las 10 primeras posiciones las completaron el quilmeño Esteban Gini (Torino), el cordobés Ricardo Risatti (Chevrolet) y los marplatenses Christian Ledesma (Chevrolet) y Lionel Ugalde (Torino).

El campeón vigente de la categoría, José Manuel Urcera (Torino), concluyó en el puesto 29 a más de un minuto de diferencia del ganador.

En el campeonato, Werner -ganador de la primera carrera en Viedma- se mantiene como líder con 113.5 puntos, escoltado por Juan Catalán Magni -vencedor en Neuquén- con 104 y Germán Todino con 85.

La cuarta fecha del TC se disputará el domingo 16 de abril en el autódromo de El Calafate.

“Cuando me bajaron la bandera todavía no sabía que había ganado. Cuando hacía los trompos de festejo, todavía no lo podía creer. No teníamos el potencial para ganar, pero Matías (Rossi) no sé qué problema tuvo y Marcos (Landa) me pasó con bandera amarilla, y se nos dio a nosotros. Creo que él está bien sancionado, pero hay que reconocerle el mérito de que ganó en la pista”, aseveró el “Bochita”, que es el 220º ganador en la historia del Turismo Carretera y de la carrera Nº 1300 de la categoría. Después de la 1ª carrera especial de la temporada, el nuevo líder del campeonato de TC es Mariano Werner (Ford), que partió cuarto y terminó en la misma posición en Toay.