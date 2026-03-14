Capibaras XV logró un triunfazo en Paraguay y venció a Yacaré XV por la mínima

Por el Super Rugby Américas, Capibaras XV consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar por 13 a 12 a Yacaré XV en Asunción del Paraguay.

Por la cuarta fecha del Super Rugby Américas , Capibaras XV consiguió una valiosa victoria como visitante al derrotar por 13 a 12 a Yacaré XV en el estadio Héroes de Curupayty , en un partido muy cerrado y disputado hasta el final.

El encuentro se jugó en la capital paraguaya y ofreció un duelo intenso entre dos equipos que llegaban con realidades distintas en el certamen. Finalmente, la franquicia litoraleña logró sostener la diferencia mínima y se llevó un triunfo muy importante fuera de casa.

Un duelo parejo y muy disputado

Desde el inicio se vivió un partido equilibrado, con mucha batalla física y pocas concesiones en defensa. Yacaré buscó imponer su juego ante su gente, mientras que Capibaras apostó a la solidez de su pack de forwards y a aprovechar cada oportunidad para sumar puntos.

El conjunto visitante logró mantenerse siempre en partido y terminó inclinando la balanza por apenas un punto, en un cierre cargado de tensión donde el equipo paraguayo intentó revertir el resultado sin éxito.

Antecedente reciente entre ambos

El cruce entre ambos equipos ya tenía un antecedente cercano. En febrero pasado, durante la pretemporada, se enfrentaron en Aranduroga Rugby Club, en Corrientes, donde Capibaras XV también se había quedado con el triunfo por 24 a 19.

Realidades diferentes en el torneo

Capibaras XV venía siendo una de las revelaciones del inicio del campeonato. En las primeras jornadas había conseguido dos triunfos contundentes ante Peñarol Rugby y Selknam, aunque luego sufrió su primera derrota en su visita al Pampas, que se impuso 25 a 20 en el CASI.

Por su parte, Yacaré XV atravesaba un comienzo complicado. El conjunto paraguayo acumulaba tres derrotas consecutivas, aunque había logrado sumar puntos bonus defensivos. En su última presentación había caído 21 a 19 frente a Cobras, en un encuentro que pudo empatar sobre el final pero en el que falló la conversión decisiva.

La victoria le permitió al equipo de Galatro sumar cuatro puntos, de manera que llegó a 15 y sigue entre las principales posiciones del campeonato. En la próxima fecha, el rival de Capibaras será ante Selknam el sábado 21 de marzo, desde las 15.

Formaciones

Yacaré XV:

Nicolás Toth, Jordi Chávez, Gonzalo Del Pazo, Mateo Gasparotti, Joaquín Domínguez, Manuel Todaro, Ariel Núñez, Juan Mernes, Juan Cruz Strada, Joaquín Lamas, Juan González, Sebastián Urbieta, Ramiro Amarilla, Facundo Paiva y Francisco Calello.

Suplentes: Valentino Marciali, César Pérez, Enrique Quinteros, Lautaro González, Francisco Bareiro, Gonzalo Bareiro, Rafael Bareiro y Valentino Quatrocci.

Capibaras XV:

Diego Correa, Manuel Cuneo, Lisandro Dipierri, Lorenzo Colidio, Lucas Bur, Ignacio Gandini (C), Felipe Villagrán, Manuel Bernstein, Alejo Sugasti, Juan Bautista Baronio, Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Francisco Lluch.

Suplentes: Bernardo Lis, Jorge Onorato, Ignacio Orsetti, Juan Segundo Huber, Basilio Cañas, Juan Lovell, Ignacio Dogliani y Bautista Estellés.

Con este resultado, Capibaras XV continúa consolidándose como uno de los protagonistas del torneo y suma una victoria clave fuera de casa, mientras que Yacaré XV sigue sin poder reencontrarse con el triunfo en el campeonato.

-SÍNTESIS-

Yacaré 12-13 Capibaras.

Punto a punto:

5’PT: try de Juan Strada, convertido por Joaquín Lamas (YAC).

19’PT: try de Joaquín Lamas (YAC).

28’PT: try de Manuel Cuneo (CAP).

Resultado parcial: Yacaré 12-5 Capibaras.

35’ST: try de Lautaro Cipriani (CAP).

38’ST: penal de Ignacio Dogliani (CAP).

Resultado final: Yacaré 12-13 Capibaras.