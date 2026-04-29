Capibaras XV registra 68,9% de efectividad en su temporada debut.

Capibaras XV está completando una destacada primera temporada en el Súper Rugby Américas, consolidándose como una de las revelaciones del torneo tras nueve fechas. La franquicia del Litoral argentino ocupa el tercer puesto con 31 puntos, producto de 6 victorias y 3 derrotas, con 279 puntos a favor y 191 en contra, logrando un diferencial positivo de +88.

Además, suma 36 tries anotados, 27 tries recibidos y un total de 7 puntos bonus, reflejando su capacidad para mantenerse competitivo tanto en ataque como en partidos cerrados. Con 31 puntos obtenidos sobre 45 posibles, el equipo alcanza un rendimiento del 68,9%, un registro muy sólido para una franquicia en su temporada debut dentro de la competencia.

Capibaras XV sorprende en su primera temporada y se afianza en el podio del Súper Rugby Américas

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El equipo se ubica por detrás de Dogos XV y Pampas, ambos con 37 puntos y un récord de 7 victorias y 2 derrotas, lo que muestra que Capibaras se encuentra plenamente inserto en la pelea por los primeros lugares pese a ser una franquicia debutante. Su rendimiento lo posiciona por encima de Selknam, Tarucas, Peñarol Rugby, Yacare XV y Cobras Brasil Rugby, lo que refuerza el valor de su campaña en una competencia regional de alto nivel.

Más allá de la posición en la tabla, el desempeño de Capibaras XV se explica por una identidad de juego que rápidamente logró afirmarse. El equipo ha mostrado una ofensiva efectiva, con un promedio de 31 puntos a favor por partido, y una defensa que, aunque todavía en proceso de consolidación, ha respondido de manera suficiente para sostener un saldo positivo amplio. Su capacidad para marcar 36 tries en nueve encuentros evidencia una propuesta ambiciosa y dinámica, algo poco habitual en franquicias nuevas dentro de torneos de este nivel.

Sin embargo, las tres derrotas sufridas también marcan los principales desafíos del equipo, especialmente en la regularidad y en la gestión de partidos ante rivales directos de mayor experiencia. Aun así, el balance general es altamente positivo, considerando que se trata de su primera participación en el torneo y que ya se encuentra en la parte alta de la clasificación, con chances concretas de pelear por la clasificación a instancias decisivas.

En este contexto, Capibaras XV no solo está cumpliendo con creces en su temporada debut, sino que además se ha transformado en una de las historias más interesantes del Súper Rugby Américas 2026. Su irrupción confirma el crecimiento del rugby en la región del Litoral y refuerza la competitividad del torneo, que tras nueve fechas muestra una tabla cada vez más disputada y con varios equipos en condiciones de pelear por los puestos de privilegio.