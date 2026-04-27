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El paranaense Franco Rossetto se afianza entre los máximos tryman del Súper Rugby Américas

El paranaense Franco Rossetto se ubica entre los máximos tryman del Súper Rugby Américas 2026 con Capibaras XV y se consolida como figura del torneo.

27 de abril 2026 · 15:13hs
El paranaense Franco Rossetto se afianza entre los máximos tryman del Súper Rugby Américas.

Foto: Gentileza/Capibaras XV

El paranaense Franco Rossetto se afianza entre los máximos tryman del Súper Rugby Américas.

El rugby del Litoral argentino tiene un nuevo motivo para celebrar. El jugador paranaense Franco Rossetto se ubica entre los principales tryman del Súper Rugby Américas 2026, integrando el selecto Top 10 de anotadores de tries del torneo continental.

Rossetto, que representa a la franquicia Capibaras XV, suma 6 tries en la temporada, cifra que lo coloca en la parte alta de una tabla altamente competitiva donde conviven figuras de equipos de Argentina, Uruguay, Chile y Brasil.

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El paranaense Franco Rossetto brilla en el Súper Rugby Américas

Top 10 Tries.jpeg

El liderazgo del ranking está encabezado por Juan Ignacio Greising Revol (Dogos XV) con 10 conquistas, mientras que un nutrido grupo de jugadores lo sigue con 6 y 5 tries, entre ellos el paranaense, que comparte posición con nombres destacados del certamen como Ignacio Bottazzini, Santiago Pernas Machain y Facundo Pueyrredón.

La presencia de Rossetto en este listado no solo resalta su rendimiento individual, sino también el impacto inmediato de Capibaras XV, la nueva franquicia del Litoral que debutó en la competencia regional. El equipo ha logrado insertarse rápidamente en la dinámica del torneo, aportando jugadores competitivos y consolidando una identidad propia en su primera temporada.

En el caso del back paranaense, su capacidad para definir jugadas, su lectura ofensiva y su velocidad en espacios reducidos han sido determinantes para su producción en el ingoal rival, convirtiéndolo en una de las piezas más peligrosas del equipo.

El Súper Rugby Américas continúa su desarrollo con una intensa lucha tanto en la tabla de posiciones como en los rankings individuales, donde Rossetto ya se posiciona como uno de los nombres a seguir en el cierre de la temporada 2026.

Franco Rossetto Súper Rugby Américas Capibaras XV
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