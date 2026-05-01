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Canadá presente en el Mundial 2026 con Vancouver y Toronto como sedes clave

Los estadios BC Place y BMO Field albergarán 13 partidos de Mundial 2026, consolidando al país como protagonista en la histórica organización.

1 de mayo 2026 · 11:00hs
El BC Place en Vancouver se jugará el Mundial 2026.

El BC Place en Vancouver se jugará el Mundial 2026.

Canadá se prepara para recibir al mundo con dos sedes confirmadas para la Copa Mundial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidando su papel en la histórica organización conjunta junto a Estados Unidos y México. Las ciudades elegidas, Vancouver y Toronto, albergarán un total de 13 partidos, distribuidos entre dos modernos estadios que ya se preparan para el evento deportivo más importante del planeta.

Los estadio de Canadá para el Mundial 2026

En la costa oeste, el BC Place será el epicentro de la actividad futbolística en Vancouver. Con una capacidad que supera los 54.000 espectadores y un techo retráctil que lo posiciona entre los recintos más versátiles del continente, el estadio recibirá siete encuentros: cinco correspondientes a la fase de grupos, uno de dieciseisavos de final y otro de octavos. Su infraestructura de primer nivel y su experiencia en eventos internacionales lo convierten en una de las sedes más destacadas del torneo.

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Por su parte, en Toronto, el BMO Field se encuentra en pleno proceso de ampliación para alcanzar una capacidad cercana a los 45.000 espectadores. Ubicado en Exhibition Place y reconocido como la casa del club Toronto FC, este estadio fue concebido específicamente para el fútbol, lo que garantiza una experiencia cercana e intensa para los aficionados. Allí se disputarán seis partidos del Mundial, reforzando el protagonismo de la ciudad más grande de Canadá.

La selección de ambas sedes responde a un exhaustivo proceso de evaluación por parte de la FIFA, que priorizó aspectos como infraestructura, conectividad y capacidad organizativa. Con estos escenarios confirmados, Canadá no solo se posiciona como un anfitrión clave, sino que también se prepara para ofrecer un espectáculo a la altura de una Copa del Mundo que promete ser histórica por su formato ampliado y su carácter trinacional.

Mundial 2026 Canadá México Estados Unidos
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