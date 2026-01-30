Capibaras XV será presentado en Paraná Capibaras XV se presentará en la capital entrerriana el 12 de febrero. Por esto, la intendenta Rosario Romero recibió a Carlos Fertonani, CEO de Litoral Rugby. 30 de enero 2026 · 16:55hs

Tercer Tiempo La intendenta Rosario Romero recibió al CEO de Litoral Rugby, Carlos Fertonani, para hablar sobre la llegada de Capibaras XV a Paraná.

Capibaras XV hará su debut en el Súper Rugby Américas en esta temporada y representará a las uniones de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario. Por esto hubo una importante reunión entre el CEO de Litoral Rugby, Carlos Fertonani, y la intendenta de Paraná, Rosario Romero, para abordar detalles del arribo del plantel a la ciudad.

La presentación en sociedad de la franquicia en la capital entrerriana será el jueves 12 de febrero y contará con la presencia de todo el plantel y staff, según informó el sitio Tercer Tiempo Rugby.

En el cónclave también se trataron asuntos para las futuras presentaciones del equipo del Litoral en Paraná. De la reunión también participaron Santiago Halle, secretario de gobierno de la municipalidad, y Edgar Cislaghi.