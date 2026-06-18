Canadá aplastó a Qatar y logró un triunfo histórico en el Mundial 2026 En Vancouver, la Selección de Canadá venció 6-0 a su par de Qatar por la segunda fecha de la Copa del Mundo y es puntero del Grupo B. 18 de junio 2026 · 21:05hs

Canadá goleó y se encamina a la clasificación.

Canadá logró una victoria histórica ante Qatar por 6-0 en la fecha 2 del Grupo B del Mundial FIFA 2026, resultado que marca la primera victoria de los canadienses en una Copa del Mundo. El combinado dirigido por Jesse Marsch dominó el partido de principio a fin, con Jonathan David como gran figura al completar un hat-trick con goles en los minutos 29, 45 y 90′+2′. Cyle Larin abrió el marcador en el minuto 16 con un remate con la zurda desde muy cerca tras un saque de esquina, mientras que Nathan Saliba y un autogol de Mohamed Mannai completaron la goleada en la segunda mitad.

Lo que dejó la victoria de Canadá El partido estuvo marcado por las expulsiones de Qatar, que terminó el encuentro con nueve hombres. En el minuto 32, el árbitro revisó en el VAR una falta de Homam Ahmed sobre Tajon Buchanan, determinó que la infracción se produjo fuera del área y convirtió la tarjeta amarilla inicialmente mostrada en roja. En el minuto 51, Assim Madibo recibió la segunda expulsión tras una entrada que dejó lesionado a Ismaël Koné, quien debió abandonar el campo y fue reemplazado por Nathan Saliba, autor posteriormente del cuarto gol canadiense.

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El dominio de Canadá fue absoluto a lo largo de los 90 minutos, con una presión constante sobre la portería catarí que se reflejó en múltiples remates a puerta y saques de esquina, varios de ellos ejecutados por Stephen Eustaquio. Jacob Shaffelburg fue otro de los destacados al anotar a tan solo cuatro minutos de ingresar como sustituto en el minuto 71. La goleada consolida a Canadá como el equipo a seguir en el Grupo B del Mundial FIFA 2026 y abre sus chances de avanzar a la siguiente ronda del torneo.