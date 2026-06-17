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Conmoción en Paraná por un grave caso de acoso callejero a una menor en inmediaciones del Parque Gazzano

Un grave episodio ocurrido este miércoles en inmediaciones del Parque Gazzano de Paraná generó alarma. Una menor como victima.

17 de junio 2026 · 21:35hs
Conmoción en Paraná por un grave caso de acoso callejero a una menor en inmediaciones del Parque Gazzano

La ciudad de Paraná vivió este miércoles una jornada de profunda preocupación luego de un grave episodio de acoso callejero que tuvo como víctima a una menor de edad en inmediaciones del Parque Gazzano de la capital entrerriana, en la zona este de la capital entrerriana. El sospechoso de 43 años fue detenido por la tarde. Sería una persona en situación de calle. La nena de 14 años no sufrió lesiones físicas, aunque recibió asistencia psicológica tras el episodio. Las autoridades remarcaron la importancia de la intervención rápida para resguardar a la víctima y evitar una posible escalada del hecho.

Lo que pasó en Paraná

El hecho ocurrió durante el mediodía y generó una fuerte conmoción entre vecinos, familias y la comunidad educativa del sector, especialmente por la cercanía con la Escuela López Jordán, una zona de alta circulación de niños, adolescentes y padres en horarios escolares.

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En un primer momento, la situación generó gran alarma y versiones cruzadas que hablaban de un posible intento de secuestro. Sin embargo, con el avance de las primeras investigaciones y la recopilación de testimonios, las autoridades descartaron esa hipótesis y confirmaron que se trató de un grave caso de acoso callejero.

Según fuentes vinculadas a la investigación, el sospechoso habría abordado a la menor en la vía pública en una situación que generó temor y angustia inmediata. La rápida reacción de personas que se encontraban en la zona fue clave para alertar sobre lo sucedido y dar aviso a la Policía.

A partir de la denuncia y de los datos aportados por testigos, efectivos de la Comisaría Tercera desplegaron un operativo para localizar al hombre señalado por el hecho.

El procedimiento tuvo resultados en pocas horas. Personal policial logró dar con el sospechoso, un hombre mayor de edad en situación de calle, que fue interceptado y demorado para quedar a disposición de la Justicia.

La fiscal María Eugenia Schmitd tomó intervención inmediata y ordenó el traslado del sujeto hacia la Alcaidía de Tribunales, donde quedó formalmente alojado mientras avanzan las actuaciones judiciales y la recolección de testimonios.

Aunque el caso fue recaratulado y se descartó el intento de secuestro, el episodio no deja de ser extremadamente grave. La situación volvió a poner en agenda una problemática que preocupa cada vez más: el acoso callejero y la vulnerabilidad de niños y adolescentes en espacios públicos.

Durante toda la tarde, el caso generó una enorme repercusión en redes sociales, grupos vecinales y comunidades escolares de Paraná. La noticia se viralizó rápidamente, impulsada por el temor que generó la primera versión de los hechos.

La preocupación creció especialmente entre padres y docentes de la zona este, quienes manifestaron su inquietud por la seguridad en espacios públicos, plazas y corredores escolares.

Vecinos del sector reclamaron mayor presencia policial, patrullajes preventivos y controles en horarios de ingreso y salida de los establecimientos educativos, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo.

Alarmas

Más allá de la calificación judicial final, lo ocurrido este miércoles encendió una fuerte alarma social en Paraná. El caso expuso el miedo cotidiano que muchas familias enfrentan y reabrió el debate sobre cómo garantizar mayor seguridad en zonas urbanas de alta circulación.

Paraná Acoso Parque Gazzano Menor
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