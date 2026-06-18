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El Rally Entrerriano hace un paréntesis hasta agosto

haRecientemente se comunicó que el Rally Entrerriano no correrá en julio ya que no hubo acuerdo por las sedes. Hernández es el próximo destino.

18 de junio 2026 · 18:34hs
El Rally Entrerriano tendrá un paréntesis hasta el mes de agosto.

El Rally Entrerriano tendrá un paréntesis hasta el mes de agosto.

Luego de varias reuniones con diferentes municipios de la provincia y sin poder concretar con ninguna de las localidades, teniendo en cuenta que los tiempos se acortan, la Comisión Directiva el Auto Club de Concepción del Uruguay determinó suspender la cuarta fecha del Rally Entrerriano, pasando directamente a la quinta que será los días 7, 8 y 9 de agosto en Hernández, que recibirá por primera vez a la especialidad.

El Rally Entrerriano continuará en agosto.

El Rally Entrerriano continuará en agosto.

“Desde la categoría queremos agradecer a todos los pilotos, navegantes y colaboradores que hicieron de nexo con las distintas ciudades para tratar de concretar la fecha”, expresaron en un comunicado.

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En cuanto al puntaje de las próximas carreras, el Gran Premio Coronación será graduación 2 al igual que una de las fechas restantes y se evalúa agregar puntaje extra a otra fecha.

Lo que viene para agosto

Cabe destacar que la fecha de Hernández ya estaba asignada a principio de año, cuando los representantes del ACCU visitaron la localidad de Hernández para firmar el convenio junto al presidente municipal, Luis Enrique Gaioli, y el secretario de Gobierno y Deportes, Sebastián Caminos. De esta manera, la quinta fecha del campeonato será los días 7, 8 y 9 de agosto. Será un hecho histórico, ya que es la primera vez que el Rally Entrerriano visita dicha localidad en sus 36 años de existencia.

Rally Entrerriano Hernández Concepción del Uruguay
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