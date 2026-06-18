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Los argentinos son los más intensos del planeta

Un estudio revela que 9 de cada 10 personas creen que los argentinos son los hinchas más intensos del planeta.

18 de junio 2026 · 18:35hs
Los argentinos son los más intensos del planeta

Conmebol.

Los argentinos son los más intensos del planeta

Las cábalas, los recuerdos de Qatar y las campañas publicitarias ya volvieron a instalar la emoción mundialista. En ese contexto, una investigación revela que la intensidad de los argentinos no es sólo una percepción propia: el resto del mundo también la reconoce.

Si bien el Mundial se puso en marcha apenas hace una semana, para muchos argentinos esta historia había empezado hace rato.

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Empezó con las primeras discusiones sobre quiénes deberían estar en la lista. Con los videos de Qatar 2022 que volvieron a aparecer en redes sociales. Con las figuritas que otra vez cambiaron de manos en oficinas y reuniones familiares. Con las cábalas que permanecían guardadas desde aquella final inolvidable frente a Francia y que ahora vuelven a ponerse en práctica como si nunca hubieran dejado de existir.

También empezó con algo que suele repetirse cada cuatro años: las campañas publicitarias. Marcas de distintos rubros comenzaron a recuperar historias, emociones y recuerdos vinculados a la Selección. Algunas apelando a la nostalgia reciente de Qatar. Otras se apoyan en la ilusión de volver a levantar la Copa del Mundo. Pero hubo una especial que partió de una certeza: en Argentina, el Mundial es mucho más que un torneo de fútbol y los argentinos tienen una manera única de sentir y vivirlo que a ojos del mundo, llama la atención.

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Mucho más que fútbol: una forma de vivir y sentir

Con la intención de medir esa característica que suele aparecer tanto en conversaciones cotidianas como en redes sociales, Fernet Branca impulsó un estudio sobre la percepción de la intensidad argentina desde el punto de vista de argentinos y residentes extranjeros en nuestro país.

Los resultados mostraron algo poco habitual: argentinos y extranjeros coinciden casi por completo. El 96% de los argentinos considera que se los reconoce en cualquier lugar del mundo por la forma en que festejan. Pero lo más llamativo es que más del 90% de los extranjeros consultados también asocia a los argentinos con la pasión, la intensidad y la manera efusiva de vivir sus emociones.

La coincidencia aparece incluso en frases que forman parte del imaginario local. “Los argentinos no vivimos: sentimos todo intensamente” obtuvo un 93,7% de acuerdo entre argentinos y un 93% entre extranjeros. “El resto nos dicen exagerados, nosotros decimos pasión” alcanzó el 92,3% y el 92%, respectivamente.

Hay un dato que resulta especialmente revelador. Frente a la afirmación “Nada más lejos de un argentino que la moderación”, los extranjeros mostraron más acuerdo que los propios argentinos: 84% frente a 79,3%.

Dicho de otra manera: para quienes observan desde afuera, los argentinos son incluso más intensos de lo que ellos mismos reconocen.

La generación que creció con la tercera estrella

El estudio también detectó diferencias generacionales. Los jóvenes de entre 18 y 24 años aparecen como el grupo que más se identifica con las expresiones vinculadas a la intensidad y la emoción colectiva. Son quienes registran los niveles más altos de acuerdo con frases relacionadas con los festejos, el sentimiento de pertenencia y las demostraciones públicas de afecto.

No parece casual. Se trata de una generación atravesada por Qatar 2022, en donde vieron por primera y única vez a Argentina campeón del Mundo, en medio de un contexto que combinó fútbol, redes sociales y celebraciones masivas que recorrieron el planeta en tiempo real. Mientras que el 82,5% de los jóvenes asegura que los festejos argentinos son “de otro planeta”, en otros rangos etarios ese porcentaje baja al 64,9%. Algo similar ocurre con la frase “Nos abrazamos y lloramos con desconocidos”, que obtiene un 74,6% de acuerdo entre los más jóvenes frente al 54,4% en la franja etaria más alta.

La tercera estrella ayudó a amplificar la intensidad argentina, exponerla al mundo y convertirla en parte de la identidad de toda una generación.

Argentinos Fútbol Mundial 2026 hinchada
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