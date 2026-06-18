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Suiza goleó a Bosnia y se encamina en el Grupo B del Mundial 2026

En Los Ángeles, Suiza dejó todas las emociones para el final y venció 4-1 a Los Dragones, por la segunda fecha de la fase de grupos.

18 de junio 2026 · 18:37hs
Suiza venció a Bosnia y es puntero.

Suiza venció a Bosnia y es puntero.

Con todas las emociones en el complemento, Suiza goleó 4-1 a Bosnia por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026. La victoria llegó gracias a los goles de Johan Manzambi (por duplicado), Ruben Vargas y Granit Xhaka desde el punto penal, todos ellos en poco más de 20 minutos. Así, quedó como el puntero de la zona con cuatro puntos, lo que le permite afrontar con cierta comodidad la última jornada de la fase de grupos. Ermin Mahmic había descontado y Tarik Muharemovic vio la roja en el equipo perdedor.

La acción para el seleccionado suizo seguirá al enfrentar a Canadá, el próximo miércoles 24 de junio desde las 16. En el mismo día y horario, Los Dragones se medirán ante Qatar para cerrar la fase regular del Grupo B y definir los clasificados a los 16avos de final.

Ambos equipos buscarán su primera victoria en el Mundial 2026.

Canadá y Qatar buscan por su primer triunfo en el Mundial 2026

Qatar lo empató en el descuento ante Suiza

Qatar, con poco, se lo empató a Suiza en la última del partido

Otro partido de este jueves

República Checa empató 1-1 con Sudáfrica en Atlanta, por la segunda fecha del Mundial 2026. El equipo europeo fue superior a su rival, pero no pudo sostener la ventaja conseguida a los seis minutos de juego y complicó su futuro en el grupo A.

Suiza bosnia Mundial 2026
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