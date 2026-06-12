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En su estreno en el Mundial 2026, el local Canadá rescató un empate contra Bosnia

En Toronto, los seleccionados canadienses y bosnios igualaron 1-1 en el marco de la primera fecha del grupo B del Mundial 2026.

12 de junio 2026 · 18:22hs
Canadá mostró una buena imagen en el inicio del Mundial 2026.

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Canadá y Bosnia-Herzegovina igualaron 1 a 1 en el estreno de ambos por la primera fecha del Grupo B en el Mundial 2026. Los europeos se adelantaron en el primer tiempo disputado en el Toronto Stadium, pero los anfitriones mejoraron en la segunda parte, merecieron más y alcanzaron un importante resultado para afrontar el resto de la fase inicial.

La jornada inició con la segunda ceremonia de apertura de la Copa del Mundo. En una gran fiesta que homenajeó a la historia del país anfitrión, se sumaron los artistas internacionales Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince. Al igual que en el Estadio Azteca, se realizó un desfile con las 48 banderas de los países que participan de la Copa del Mundo. El show fue acompañado por la presentación de Michael Bublé.

Artistas participan frente a una representación inspirada en el trofeo de la Copa del Mundo durante la segunda ceremonia inaugural del Mundial 2026. 

Así fue la inauguración del Mundial 2026 en Canadá

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Respecto al desarrollo del partido, los primeros minutos transcurrieron sin muchas situaciones de peligro. Canadá manejó la posesión de la pelota, aunque tuvo problemas para generar ocasiones de gol. La más importante fue malograda por Jonathan David, quien se encontró con un rebote dentro del área y desvió su remate por encima del travesaño.

Bosnia, por su parte, exprimió el juego largo y las pelotas paradas. Luego de demostrar su poderío en varias oportunidades, los europeos se pusieron en ventaja a los 20 minutos. Ivan Baši ejecutó un tiro de esquina que Sead Kolasinac desvió en el primer palo. El balón le quedó a Jovo Lukic abajo del arco para definir de cabeza el 1-0 parcial.

Desde entonces, el combinado nacional dirigido por Jesse Marsch controló el desarrollo del partido desde la tenencia del balón ante una Bosnia que se replegó sobre su propio campo. Sin embargo, los europeos no tuvieron fisuras en el bloque defensivo.

Luego del entretiempo, los primeros 15 minutos fueron para alquilar balcones en Toronto con un entretenido ida y vuelta. En primera instancia, Nikola Vasilj tapó una pelota en el inicio y Sean Kolasinac impidió el gol local de Richie Laryea con un despeje en el área chica: la pelota rebotó en el travesaño y fue rechazada por la defensa de Los Dragones. En la réplica, Ermedin Demirovic falló un mano a mano contra el guardameta canadiense, Maxime Crépeau.

Canadá empujó y llegó al empate

Con el correr del cronómetro, la resistencia de Bosnia exhibió continuas grietas defensivas explotadas por Canadá. Una muestra de esto fue una nueva salvada de Nikola Kati en la línea de gol para impedir el grito de Tani Oluwaseyi en la última media hora. Finalmente, el elenco norteamericano hizo justicia en el marcador a los 78 minutos con una asistencia de Promise David y una mejor definición de Cyle Larin, quien se sacó de encima a un rival y resolvió en la puerta del área de botín derecho a la red. Los otros dos equipos de la zona, Qatar y Suiza, se medirán este sábado a las 16 (hora argentina).

En la próxima fecha, Bosnia se medirá el jueves 18 a partir de las 16 (hora argentina) a los helvéticos en Los Ángeles, mientras que Canadá chocará el mismo día desde las 19 ante los qataríes en Vancouver.

Mundial 2026 Canadá bosnia Fútbol
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