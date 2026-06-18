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Celebrarán el Día Internacional del Yoga con una jornada holística abierta a toda la comunidad

El Día Internacional del Yoga se celebrará este sábado 20 de 9 a 17 en La Vieja Usina, con entrada libre y aporte voluntario.

18 de junio 2026 · 14:13hs
Celebrarán el Día Internacional del Yoga con una jornada holística abierta a toda la comunidad

Imagen ilustrativa

Celebrarán el Día Internacional del Yoga con una jornada holística abierta a toda la comunidad

La celebración del Día Internacional del Yoga será en La Vieja Usina y el Domo Interactivo Mirador Tec (Matorras 861, Paraná) este sábado 20 de 9 a 17, con entrada libre y aporte voluntario. Requiere inscripción on line previa. Más de 350 personas ya se inscribieron para participar de la propuesta que reunirá yoga, música, charlas y emprendedores.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de Entre Ríos, a través de la Dirección de Industrias Culturales y Creativas, acompaña la realización de la Jornada Holística por el Día Internacional del Yoga, que se llevará adelante este sábado 20, de 9 a 17, en el Centro Cultural La Vieja Usina y el Domo Interactivo MiradorTec de la ciudad de Paraná. La inscripción previa puede hacerse en el LINK DE INSCRIPCIÓN.

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La propuesta, organizada por YogAsana Comunidad, será de acceso libre y abierta a toda la comunidad, con el objetivo de promover el bienestar integral, la salud comunitaria y la construcción de espacios de encuentro a través de prácticas vinculadas al yoga, la meditación, la respiración consciente y el desarrollo personal.

LEER MÁS: El yoga y por qué una postura puede generar inteligencia emocional

Interés

La jornada fue declarada de interés por la Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos, en reconocimiento a su aporte a la promoción de hábitos saludables, el bienestar integral y la construcción de comunidad. Este acompañamiento institucional destaca la importancia de generar espacios accesibles para toda la ciudadanía que contribuyan al cuidado de la salud física, mental y emocional, fortaleciendo además los vínculos sociales y la cultura de paz.

Durante la jornada habrá clases de yoga para distintos niveles, meditaciones guiadas, charlas sobre bienestar y salud integral, experiencias conscientes, música en vivo, kirtan y un Mercadito Consciente con emprendedores locales. La programación reunirá a referentes de distintas disciplinas vinculadas al bienestar, promoviendo el intercambio de saberes y el encuentro comunitario.

La iniciativa surge del trabajo articulado entre organizaciones, profesionales y organismos públicos, fortaleciendo una agenda que impulsa hábitos saludables, la conciencia ambiental, la inclusión y el bienestar colectivo. Asimismo, promueve la participación de emprendedores y proyectos vinculados a la economía consciente, el diseño, la producción local y las industrias culturales y creativas, contribuyendo al desarrollo del entramado social y económico de la provincia.

Yoga interés holística La Vieja Usina
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