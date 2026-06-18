Liga Federal: Quique y Sionista inician su serie de cuartos de final

Quique recibirá a Temperley de Rosario por los cuartos de final interzonales de la Liga Federal. Sionista visitará a Rosario Central.

Quique dio el golpe en la reclasificación al despedir a Rivadavia Juniors de Santa Fe

Quique y Sionista iniciarán este jueves sus series correspondiente a los cuartos de final interzonales de la Liga Federal de Básquet 2026. El viernes saldrá a escena Urquiza de Santa Elena, el restante representante entrerriano. Las llaves se disputarán al mejor de tres encuentros.

Quique recibirá desde las 21 a Temperley de Rosario en el estadio Guillermo Gaya. El Decano viene de dar el batacazo al dejar en el camino a Rivadavia Juniors de Santa Fe, el favorito. Ahora se verá las caras con los rosarinos.

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El Negro clasificó directamente a esta instancia, tras finalizar primero en la Zona B de fase regular, realizando una gran labor. Temperley fue el equipo con mejor desempeño en la Zona B, con una buena defensa, cimentada en la presencia de Nicolás Boixader en la zona pintada y la producción ofensiva de Gregorio Traglia.

Sionista quiere dar el golpe en Rosario

Sionista visitará desde las 21 a Rosario Central en el estadio ubicado en la sub sede Alberdi. El Centro Juventud llegó a esta instancia al eliminar con autoridad a La Armonía de Colón y está listo para dar otro paso en el campeonato.

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El Canalla tuvo una buena fase Regular, finalizando 3° en la Conferencia Litoral B y avanzó a la presente instancia tras dejar en el camino a Argentino de Marcos Juárez.

En este mano a mano, Sionista tiene ventaja deportiva. La revancha será el próximo lunes en Paraná, a las 21. De ser necesario un tercer partido, también se jugará en el estadio Moisés Flesler.

Urquiza vuelve al ruedo

Urquiza de Santa Elena enfrentará el viernes a Gimnasia y Esgrima de Rosario. El primer punto de esta serie se disputará el viernes a partir de las 21 en el norte entrerriano.

Urquiza conquistó el primer puesto de la Zona A en la etapa regular. Esto le permitió avanzar directamente a cuartos de final. GER, por su parte, concluyó la primera fase en el cuarto escalón de la Zona B. En el primer cruce de playoffs dejó en el camino a San Martín de Marcos Juárez.