Con un sólido 3-1 ante Estudiantes, Crespo clasificó a semifinales de la Copa de Oro de la APV y volverá a ser local gracias a su destacado rendimiento.

El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro.

El equipo Sub 18 femenino de vóley de Crespo se clasificó este sábado a las semifinales de la Copa de Oro de la Asociación Paranaense de Vóley (APV) , luego de imponerse por 3-1 ante Estudiantes de Paraná.

El encuentro se disputó en la Escuela Técnica de Crespo, donde el conjunto local mostró un gran nivel de juego y logró sostener la superioridad durante gran parte del partido.

Con autoridad, Crespo selló su clasificación a semifinales

El triunfo no solo significó el pase a la siguiente fase, sino también la posibilidad de volver a jugar como local. Esto se debe a que Crespo fue el mejor clasificado de la segunda ronda, lo que le otorgó el derecho de definir la semifinal en casa.

Con esta nueva victoria, el elenco crespense se ubica entre los cuatro mejores equipos de la Liga Paranaense, considerada la competencia de mayor nivel en la provincia de Entre Ríos.