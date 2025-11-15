Uno Entre Rios | Ovación | Crespo

El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro

Con un sólido 3-1 ante Estudiantes, Crespo clasificó a semifinales de la Copa de Oro de la APV y volverá a ser local gracias a su destacado rendimiento.

15 de noviembre 2025 · 14:52hs
El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro.

El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro.

El equipo Sub 18 femenino de vóley de Crespo se clasificó este sábado a las semifinales de la Copa de Oro de la Asociación Paranaense de Vóley (APV), luego de imponerse por 3-1 ante Estudiantes de Paraná.

El encuentro se disputó en la Escuela Técnica de Crespo, donde el conjunto local mostró un gran nivel de juego y logró sostener la superioridad durante gran parte del partido.

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino.

Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil

Las escuelas de Crespo celebraron una nueva edición del Encuentro Itinerante de Teatro Estudiantil

LEER MÁS: Crespo hizo historia en la Copa Argentina: top 12 nacional para el Sub 18 femenino

Con autoridad, Crespo selló su clasificación a semifinales

El triunfo no solo significó el pase a la siguiente fase, sino también la posibilidad de volver a jugar como local. Esto se debe a que Crespo fue el mejor clasificado de la segunda ronda, lo que le otorgó el derecho de definir la semifinal en casa.

Con esta nueva victoria, el elenco crespense se ubica entre los cuatro mejores equipos de la Liga Paranaense, considerada la competencia de mayor nivel en la provincia de Entre Ríos.

Crespo APV Estudiantes
Noticias relacionadas
Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano.

Un crespense participó de la audiencia del Papa León XIV en El Vaticano

tilcara volvio a quedar a un paso del top 10 del regional del litoral

Tilcara volvió a quedar a un paso del Top 10 del Regional del Litoral

Talleres Rojo finalizó como líder de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

Habrá finalistas en el Torneo Oficial de Damas

Aldosivi es el único equipo que depende de sí mismo para salvarse.

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se juegan la permanencia en máxima categoría

Ver comentarios

Lo último

Tilcara volvió a quedar a un paso del Top 10 del Regional del Litoral

Tilcara volvió a quedar a un paso del Top 10 del Regional del Litoral

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

César Sena y sus padres, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

César Sena y sus padres, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Ultimo Momento
Tilcara volvió a quedar a un paso del Top 10 del Regional del Litoral

Tilcara volvió a quedar a un paso del Top 10 del Regional del Litoral

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

César Sena y sus padres, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

César Sena y sus padres, condenados por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

Explosión en Ezeiza: 10 preguntas y 10 respuestas tras el desastre en el Polo Industrial

Explosión en Ezeiza: 10 preguntas y 10 respuestas tras el desastre en el Polo Industrial

El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro

El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro

Policiales
Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Chajarí: colisionaron un colectivo con una moto y una joven perdió la vida

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Un hombre murió tras la picadura de una avispa en Concordia

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Video: conductor se grabó a 170 km/h junto a su hijo sin cinturón de seguridad

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Detuvieron al principal prófugo por el robo comando a una estación de servicio de Chajarí

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Tres detenidos y secuestro de droga y dinero en operativos antidroga en Gualeguaychú

Ovación
El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro

El Sub 18 de Crespo avanzó a semifinales de la Copa de Oro

Habrá finalistas en el Torneo Oficial de Damas

Habrá finalistas en el Torneo Oficial de Damas

Sorteo Mundial 2026: fecha, horario, grupos y formato

Sorteo Mundial 2026: fecha, horario, grupos y formato

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se juegan la permanencia en máxima categoría

Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz se juegan la permanencia en máxima categoría

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

Lanús no se guardó nada y venció a Atlético Tucumán antes de la final de la Sudamericana

La provincia
SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

Falleció Gerónimo Marsilli, el bebé de Chajarí que había recibido un trasplante de hígado

Falleció Gerónimo Marsilli, el bebé de Chajarí que había recibido un trasplante de hígado

Taquígrafos: un oficio histórico que aún sostiene la palabra pública

Taquígrafos: un oficio histórico que aún sostiene la palabra pública

Trabajadores gastronómicos: en Entre Ríos entre un 30% y un 40% no está registrado

Trabajadores gastronómicos: en Entre Ríos entre un 30% y un 40% no está registrado

Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

Plan de Arbolado Urbano: la Municipalidad de Paraná realizó una nueva plantación en barrio Cuarteles

Dejanos tu comentario