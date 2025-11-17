Torneo Oficial de Damas: Talleres Rojo y Estudiantes Negro son los finalistas

El Rojo eliminó a Paracao Azul y el CAE dejó en el camino a Rowing Azul, para acceder a la última instancia del Torneo Oficial de Damas.

Las jugadoras de Talleres Rojo celebrando su pase a la final del Torneo Oficial de Damas.

Están los equipos finalistas de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH). Talleres Rojo y Estudiantes Negro serán los elencos que definirán el título tras imponerse en sus respectivas semifinales.

El Rojo hizo gala de la ventaja deportiva por haber finalizado mejor posicionado en la Fase Regular y, en el predio Toribio Ortiz, le alcanzó el empate 1 a 1 ante Paracao Azul para avanzar. Por su parte, el CAE se hizo fuerte como visitante y en La Tortuguita superó en el clásico a Rowing Azul por 2 a 0 para meterse en la definición.

El partido por el tercer y cuarto puesto entre Rowing y Paracao se desarrollará el sábado 29 de noviembre, mientras que la final entre Talleres y Estudiantes se jugará el domingo 30.

Estudiantes Blanco, campeón de la Zona Ascenso

Estudiantes Blanco se consagró campeón de la Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas al imponerse en la final por 1 a 0 sobre Echagüe. El CAE Blanco jugará la Zona Campeonato en 2026.