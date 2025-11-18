Uno Entre Rios | El País | Dólar oficial

El dólar oficial mostró una suba: cuál fue la cotización de este martes

Este martes, el dólar oficial subió $10 con relación al lunes y cerró en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

18 de noviembre 2025 · 18:52hs
El dólar oficial subió $10 con relación al lunes y cerró en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

El dólar oficial subió $10 con relación al lunes y cerró en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta.

El dólar oficial cerró este martes en $1.375 para la compra y $1.425 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $10 respecto del inicio de la semana. En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.420 y $1.430 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

La cotización de los otros dólares

El dólar blue cotizó este martes en $1.410 para la compra y $.1430 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.

El dólar mayorista, en tanto, cerró en $1.395, cayó 0,5% y quedó a más de 100 pesos del techo cambiario ($1.504,98).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP cayo 0,49% hasta $1.439,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) rhizo lo mismo hasta los $1.474 (-0,81%).

Dólar oficial cotización Banco Nación
