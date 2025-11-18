Uno Entre Rios | Ovación | Árbitros

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

La AFA difundió las ternas arbitrales para los encuentros de la primera instancia de la Fase Final del certamen, que se disputarán del 22 al 26 de noviembre.

18 de noviembre 2025 · 18:49hs
La Liga Profesional 2025 dio a conocer a las ternas arbitrales para los duelos correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura, donde se destaca a Facundo Tello como árbitro del clásico entre Racing y River próximo a disputarse este lunes en el Cilindro de Avellaneda con aforo completo para la Academia.

El designado para lo que se prevee que sea un juego más que caliente entre el equipo de Gustavo Costas y el Millonario es Facundo Tello, con la presencia de Yamil Possi y Erik Grunmann como VAR y AVAR respectivamente. Se destaca la aparición de Sebastián Zunino para el encuentro entre Boca y Talleres como también la elección de Nicolás Ramírez para Riestra-Barracas Central, luego de la pólemica actuación de Andrés Gariano en el empate del Guapo con Huracán.

LEER MÁS: River inició gestiones para contratar a Luciano Gondou

Junto a las designaciones también se reiteró la explicación sobre el formato, el cual se diferencia de lo sucedido en el pasado Torneo Apertura al incluir el tiempo extra en todas las instancias y no solo en la final: "Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA", esgrimió la Casa Matriz.

Sábado 22 de noviembre

20.00 Vélez (4A) – Argentinos (5B)

  • Árbitro: Andrés Merlos
  • Asistente 1: Diego Bonfá
  • Asistente 2: Walter Ferreyra
  • Cuarto árbitro: Bruno Amiconi
  • VAR: Fernando Espinoza
  • AVAR: Mauro Ramos Errasti

22.00 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B), en Estadio Madre de Ciudades

  • Árbitro: Nazareno Arasa
  • Asistente 1: Sebastián Raineri
  • Asistente 2: Juan Del Fueyo
  • Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
  • VAR: Lucas Novelli
  • AVAR: Gisela Trucco

Domingo 23 de noviembre

17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A)

  • Árbitro: Pablo Dóvalo
  • Asistente 1: José Castelli
  • Asistente 2: Agustín Méndez
  • Cuarto árbitro: Álvaro Carranza
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • AVAR: Jorge Broggi

20.00 Boca (1A) – Talleres (8B)

  • Árbitro: Sebastián Zunino
  • Asistente 1: Maximiliano Del Yesso
  • Asistente 2: Adrián Delbarba
  • Cuarto árbitro: Edgardo Zamora
  • VAR: Adrián Franklin
  • AVAR: Javier Mihura

Facundo Tello estará en Racing-River

Tello arbitros clausura 1
Árbitros Torneo Clausura AFA River
