Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura La AFA difundió las ternas arbitrales para los encuentros de la primera instancia de la Fase Final del certamen, que se disputarán del 22 al 26 de noviembre. 18 de noviembre 2025 · 18:49hs

La Liga Profesional 2025 dio a conocer a las ternas arbitrales para los duelos correspondientes a los octavos de final del Torneo Clausura, donde se destaca a Facundo Tello como árbitro del clásico entre Racing y River próximo a disputarse este lunes en el Cilindro de Avellaneda con aforo completo para la Academia.

El designado para lo que se prevee que sea un juego más que caliente entre el equipo de Gustavo Costas y el Millonario es Facundo Tello, con la presencia de Yamil Possi y Erik Grunmann como VAR y AVAR respectivamente. Se destaca la aparición de Sebastián Zunino para el encuentro entre Boca y Talleres como también la elección de Nicolás Ramírez para Riestra-Barracas Central, luego de la pólemica actuación de Andrés Gariano en el empate del Guapo con Huracán.

LEER MÁS: River inició gestiones para contratar a Luciano Gondou Junto a las designaciones también se reiteró la explicación sobre el formato, el cual se diferencia de lo sucedido en el pasado Torneo Apertura al incluir el tiempo extra en todas las instancias y no solo en la final: "Las instancias de Octavos de Final se disputarán en el estadio del club mejor ubicado en la Fase de Zonas. En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c). del Reglamento General de AFA", esgrimió la Casa Matriz. Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2025 Sábado 22 de noviembre 20.00 Vélez (4A) – Argentinos (5B) Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Diego Bonfá

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Bruno Amiconi

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Mauro Ramos Errasti 22.00 Central Córdoba (4A) – San Lorenzo (5B), en Estadio Madre de Ciudades Árbitro: Nazareno Arasa

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Juan Del Fueyo

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Gisela Trucco Domingo 23 de noviembre 17.30 Rosario Central (1B) – Estudiantes (8A) Árbitro: Pablo Dóvalo

Asistente 1: José Castelli

Asistente 2: Agustín Méndez

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Jorge Broggi 20.00 Boca (1A) – Talleres (8B) Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Edgardo Zamora

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Mihura Facundo Tello estará en Racing-River Tello arbitros clausura 1 Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura