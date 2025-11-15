Habrá finalistas en el Torneo Oficial de Damas

Desde las 20 jugarán Talleres Rojo-Paracao Azul y Rowing Azul-Estudiantes Negro, por las semifinales de la Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas.

La Zona Campeonato del Torneo Oficial de Damas que organiza la Federación Entrerriana de Hockey (FEH) tendrá este sábado su penúltimo capítulo, cuando se disputen las semifinales de la categoría Primera. Los partidos, a partir de las 20, serán Talleres Rojo ante Paracao Azul y Rowing Azul contra Estudiantes Negro.

Talleres, Rowing y Estudiantes pelearon cabeza a cabeza durante toda la Fase Regular por el primer puesto de la tabla de posiciones, lo cual logró el Rojo al finalizar con un punto más que sus competidores (21 a 20). En tanto, el Remero terminó segundo por diferencia de gol.

Por su parte, Paracao se clasificó en el último lugar, sin demasiados sobresaltos ya que le sacó seis puntos al equipo que finalizó quinto, Tilcara, pero lejos del pelotón de arriba.

El partido entre Talleres Rojo y Paracao azul se desarrollará en el predio Toribio Ortiz, donde el dueño de casa es el favorito para quedarse con la contienda. No obstante, no puede confiarse ya que el equipo de la zona sur de la ciudad va de punto en búsqueda de dar el golpe que lo deposite en la instancia decisiva.

En la otra llave se prevé un enfrentamiento sin un claro candidatos, ya que la paridad mostrada en la instancia anterior fue muy marcada, con el condimento extra que siempre genera un derby. El enfrentamiento será en el predio La Tortuguita.

La Zona Ascenso del Torneo Oficial de Damas

Echagüe y Estudiantes Blanco jugarán en El Plumazo, desde las 20, la final de la Zona Ascenso. Vale destacar que el CAE ya se aseguró su lugar en la categoría de elite para la próxima temporada, ya que el Negro no cuenta con todas las categorías, requisito de la FEH para formar parte de la máxima división.

Mientras que el partido por el tercer y cuarto puesto se jugará también desde las 20, en Tilcara, entre Unión Agrarios Cerrito y Talleres Blanco.