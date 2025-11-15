Sionista venció a Vélez y Recreativo batió a BH de Gualeguay. Quique cayó ante Santa Rosa y Estudiantes versus Peñarol de Tala. Este domingo, las revanchas.

Se pusieron en marcha los juegos correspondientes a los octavos de final de la Liga Provincial de Básquet de mayores . En ese marco, hubo elencos que abrieron sus series con victorias que les permiten estar a un paso de los cuartos de final. Solo hubo un ganador visitante en esta jornada.

De los cuatro equipos paranaenses que llegaron a esta instancia hubo dos que ganaron: los dos que jugaron como anfitriones. Sionista venció a Vélez de Chajarí por 87-58 y Recreativo batió a BH de Gualeguay por 77-61. No corrieron la misma suerte Quique y Estudiantes, que cayeron respectivamente ante Santa Rosa de Chajarí (75-66) y Peñarol de Tala (86-63).

Liga Provincial: se abren las llaves de los octavos de final

En cuanto a los demás triunfos locales, Urquiza de Santa Elena superó a Sarmiento de Villaguay por 85-52, Regatas de Concepción del Uruguay le ganó a La Armonía de Colón por 81-55 y Estudiantes de Concordia derrotó a Sportivo San Salvador por 67-58.

Liga Provincial: arrancaron los octavos de final

El único ganador visitante fue Zaninetti de Concepción del Uruguay, que podrá intentar cerrar su serie como local luego de derrotar a Ferrocarril de San Salvador por 72-67 en condición de visitante.

Los partidos correspondientes al segundo juego de la serie se disputarán hoy a partir de las 21. Si se repite algún vencedor del primer juego, clasificará directamente a los cuartos de final. De no ocurrir esto, habrá tercer partido a disputarse el martes 18.

Fixture y resultados

Urquiza 85-52 Sarmiento, Regatas 81-55 La Armonía, Ferrocarril (SS) 67-72 Zaninetti, Santa Rosa 75-66 Quique, Sionista 87-58 Vélez, Recreativo 77-61 BH, Peñarol 86-63 Estudiantes (P) y Estudiantes (C) 67-58 Sportivo (SS).

Juego 2 de la Liga Provincial

Todo se jugará este domingo a partir de las 21 horas.

Vélez - Sionista.

BH - Recreativo.

Estudiantes (P) - Peñarol.

Sportivo (SS) - Estudiantes (C).

Sarmiento - Urquiza.

La Armonía - Regatas.

Zaninetti - Ferrocarril (SS).

Quique - Santa Rosa.