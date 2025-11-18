Uno Entre Rios | Ovación | Aprevide

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Aprevide levantó la sanción y la Academia podrá contar con el apoyo de sus hinchas en el Cilindro de Avellaneda ante River.

18 de noviembre 2025 · 19:00hs
La Aprevide había sancionado a Racing con tres partidos de suspensión

La Aprevide había sancionado a Racing con tres partidos de suspensión, de las cuales cumplió con uno.

El presidente de Racing, Diego Milito, se reunió con el titular de la AFA, Claudio Tapia, y representantes de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide), y revirtió el castigo impuesto por el organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Así, la Academia podrá contar con su público en el partido ante River.

Aprevide había sancionado al club de Avellaneda con tres partidos a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el recibimiento frente a Flamengo en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia cumplió con un encuentro (el triunfo frente a Defensa y Justicia el pasado sábado 8 de noviembre).

Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Tras la reunión, luego de la confirmación de que Racing será local en la llave de octavos de final del Clausura, Milito se reunió con Chiqui Tapia y representantes de Aprevide, que finalmente dio marcha atrás en su decisión: habrá 100 por ciento de aforo permitido en el Cilindro para sus hinchas.

Racing y River se enfrenarán el lunes, desde las 19.15, en el estadio Juan Domingo Perón.

Aprevide Racing River Diego Milito
Noticias relacionadas
Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A.

Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A

Los Alpine lucirán una nueva decoración para las tres últimas fechas de la difícil temporada 2025.

Alpine con nuevo diseño decorativo para Las Vegas

El ex-Argentinos Juniors sería el apuntado por River para reemplazar a Miguel Ángel Borja.

River inició gestiones para contratar a Luciano Gondou

Ver comentarios

Lo último

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Ultimo Momento
Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

El dólar oficial mostró una suba: cuál fue la cotización de este martes

El dólar oficial mostró una suba: cuál fue la cotización de este martes

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Policiales
Tragedia en San Salvador: hallaron el camión implicado en accidente

Tragedia en San Salvador: hallaron el camión implicado en accidente

Incendio de gran magnitud destruyó un galpón avícola en Federal

Incendio de gran magnitud destruyó un galpón avícola en Federal

Tragedia en la Ruta 18: falleció la bebé de 9 meses que había caído de una moto

Tragedia en la Ruta 18: falleció la bebé de 9 meses que había caído de una moto

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Paraná: un hombre de 81 años murió luego de caer del techo de su casa

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Ruta 18: es grave el cuadro clínico de la beba que se cayó de una moto

Ovación
Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Carlos Alcaraz se lesionó y España no lo tendrá en la Copa Davis

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Conmebol analiza una Copa de Naciones para reemplazar las Eliminatorias al Mundial 2030

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura

Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A

Campaña perfecta de Estudiantes y salto al Regional A

La provincia
El Hospital Escuela de Salud Mental y Artistas para el pueblo presentan una nueva edición de #PoneteLaCamiseta

El Hospital Escuela de Salud Mental y Artistas para el pueblo presentan una nueva edición de #PoneteLaCamiseta

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Coordinadora del Museo Provincial de Bellas Artes dio su apoyo incondicional a Fernando Kosiak

Compra de patrulleros: Nos dejarán las deudas para nosotros, dijo Marcelo Casaretto

Compra de patrulleros: "Nos dejarán las deudas para nosotros", dijo Marcelo Casaretto

San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

San José: alertan por el impacto ambiental de la planta de e-combustibles en Paysandú

Proyecto de HIF: el intendente de Colón le pidió a Milei que intervenga

Proyecto de HIF: el intendente de Colón le pidió a Milei que intervenga

Dejanos tu comentario