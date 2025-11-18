Aprevide dio marcha atrás y Racing jugará con su público

Aprevide levantó la sanción y la Academia podrá contar con el apoyo de sus hinchas en el Cilindro de Avellaneda ante River.

La Aprevide había sancionado a Racing con tres partidos de suspensión, de las cuales cumplió con uno.

El presidente de Racing, Diego Milito, se reunió con el titular de la AFA, Claudio Tapia, y representantes de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) , y revirtió el castigo impuesto por el organismo de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Así, la Academia podrá contar con su público en el partido ante River.

Aprevide había sancionado al club de Avellaneda con tres partidos a puertas cerradas por el uso de pirotecnia en el recibimiento frente a Flamengo en la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. La Academia cumplió con un encuentro (el triunfo frente a Defensa y Justicia el pasado sábado 8 de noviembre).

Tras la reunión, luego de la confirmación de que Racing será local en la llave de octavos de final del Clausura, Milito se reunió con Chiqui Tapia y representantes de Aprevide, que finalmente dio marcha atrás en su decisión: habrá 100 por ciento de aforo permitido en el Cilindro para sus hinchas.

Racing y River se enfrenarán el lunes, desde las 19.15, en el estadio Juan Domingo Perón.