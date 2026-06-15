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Primera gran sorpresa del Mundial 2026: España empató con Cabo Verde

En el Atlanta Stadium, la Roja no pasó de la igualdad sin goles ante el elenco africano por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026.

15 de junio 2026 · 15:32hs
España tuvo un papelón en su estreno en el Mundial 2026.

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Cabo Verde dio la primera gran sorpresa del Mundial 2026 y rescató un empate 0 a 0 nada más y nada menos que contra España, uno de los grandes candidatos a quedarse con el título, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por la fecha 1 del Grupo H.

La Roja, que contó con unos minutos de Lamine Yamal en el complemento, hizo figura al arquero Vozinha y protagonizó un papelón. Los de Luis De la Fuente ahora se medirán ante Arabia Saudita mientras que los africanos jugarán contra Uruguay.

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Durante todo el partido, la pelota estuvo bajo el dominio de los jugadores españoles, aunque siempre les faltó tener claridad en los últimos metros ante un rival que se había replegado muy bien con una línea de cuatro defensores y cinco mediocampistas que estaba dividida por muy pocos metros.

Pese a la férrea defensa de los jugadores de Cabo Verde, España tuvo situaciones clarísimas principalmente en el final del primer tiempo. Sin embargo, el arquero caboverdiano, Vózinha, se lució con unas impresionantes atajadas para mantener la igualdad en el marcador.

Lamine Yamal no pudo llevar a España a la victoria

En la segunda mitad se dio el ingreso de la joven estrella española, Lamine Yamal, quien tuvo su regreso a un campo de juego después del desgarro que había sufrido hace más de un mes mientras jugaba para el Barcelona.

Pese a su indudable calidad, Yamal no pudo desequilibrar mucho y Cabo Verde terminó aguantando con muchísima solidez y firmeza en defensa para llevarse un empate histórico.

Mundial 2026 España Cabo Verde Lamine Yamal
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