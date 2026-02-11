La Selección Argentina de sóftbol se jugará por todo en Colombia

Desde el sábado 21, el equipo nacional de sóftbol jugará el Monteria el Campeonato Panamericano de Mayores en Varones. Es clasificatorio para lo que se viene.

La Selección Argentina Masculina Mayor de Sóftbol se prepara para afrontar un nuevo y exigente desafío internacional. En los próximos días (arranca el sábado 21), el equipo nacional participará del Panamericano Masculino Mayor, que se disputará en Montería, Colombia, un certamen de máxima relevancia dentro del calendario continental y que será clasificatorio tanto para el Mundial de Mayores como para los Juegos Panamericanos 2027.

Con una fuerte presencia de jugadores entrerrianos y una base que combina juventud y experiencia, el seleccionado buscará consolidar su crecimiento internacional y pelear por los puestos de privilegio en una competencia que reunirá a las principales potencias del continente.

El plantel

El entrenador paranaense José Alberto Guerrinieri definió una lista de 16 jugadores que vestirán la camiseta albiceleste en este compromiso de alto nivel. Los convocados son: Federico Eder, Juan Ladislao Malarczuk, Luciano Biondi Teruel, Manuel Ignacio Godoy, Pablo Migliavacca Skladny, Teo Migliavacca Skladny, Alan Peker, Juan Cruz Zara, Francisco Lombardo, Lucio Gabriel Retamar, Federico Olheiser, Franco Nicolás Ortellado, Alejo Muñoz, Franco Sáenz, Matías Etchevers Larraburu y Khalil Luna.

El cuerpo técnico estará encabezado por Guerrinieri como entrenador principal, acompañado por Gustavo Guerrinieri, Mariano Montero y Bruno Motroni como coaches.

Además, la delegación contará con Duilio Scialacomo como jefe de equipo y Luciano Benedetti como médico, quienes serán parte fundamental del trabajo integral durante el certamen.

La delegación argentina viajará este sábado rumbo a Colombia y tendrá una etapa previa de preparación con partidos amistosos internacionales, una instancia clave para llegar de la mejor manera al debut oficial. Según lo previsto, el equipo disputará encuentros ante Colombia, Canadá, Perú y posiblemente Guatemala, buscando adaptación al clima y ritmo de competencia.

“El equipo viaja una semana antes. Ya tenemos cerrados varios amistosos y la idea es adaptarnos al lugar, al clima y a una temperatura muy alta. Va a ser importante poder llegar bien preparados”, explicó el flamante jefe de equipo, Duilio Scialacomo, quien asumió recientemente su nuevo rol dentro de las selecciones mayores masculinas.

El dirigente paranaense destacó la importancia del torneo y el desafío que representa para el seleccionado nacional. “Arranca el año con un desafío muy importante. El Panamericano no solo es una competencia de altísimo nivel, sino que además clasifica a los Juegos Panamericanos 2027 en Perú y otorga plazas para el próximo Mundial. Es un evento clave”, remarcó.

En cuanto a la conformación del plantel, Scialacomo subrayó el recambio generacional que atraviesa el equipo: “El seleccionado tiene una base más joven que en otros años. Son jugadores jóvenes en edad, pero con mucha experiencia internacional. Hay mucho trabajo detrás y eso se nota”.

Argentina integrará la Zona A, junto a Aruba, Cuba, Panamá y Puerto Rico, siendo la única zona conformada por cinco equipos. Las otras dos zonas del certamen estarán integradas por cuatro seleccionados cada una. El campeonato comenzará oficialmente el 21 de febrero, y el objetivo Albiceleste es claro.

“La idea es clasificar y, si se puede, campeonar. Siempre el objetivo del equipo es llegar a las instancias finales. Primero asegurar la clasificación a los Juegos Panamericanos y al Mundial, y luego ir partido a partido buscando llegar al juego decisivo”, afirmó el jefe de equipo.

Más allá del Panamericano, el 2026 se presenta como un año cargado de compromisos para el sóftbol argentino. Uno de los grandes objetivos será la participación en los Juegos Odesur, que se disputarán en septiembre y que tendrán a Paraná como subsede en la disciplina, un hecho destacado para la región y para el deporte entrerriano.

“Es un año con mucha actividad. A fines de abril o principios de mayo se juega el Mundial U23 en Colombia, después el Panamericano y más adelante los Odesur, con la posibilidad de jugar de local en Paraná. Es un calendario exigente pero muy motivador”, señaló Scialacomo.

Con ilusión renovada, objetivos claros y un plantel competitivo, la Selección Argentina de Sóftbol se alista para representar al país en un Campeonato Panamericano que será mucho más que un torneo: será una prueba de carácter, crecimiento y ambición internacional. El equipo nacional viajará el sábado a Colombia con las valijas llenas de ilusiones.

El paranaense Duilio Scialacomo es el nuevo jefe de equipo del combinado nacional de varones y se refirió a su nuevo rol dentro del seleccionado masculino mayor: “Es un nuevo desafío. Estuve casi diez años trabajando con la selección femenina y ahora paso a los varones. Es un paso importante dentro de mi carrera y lo tomo con mucha responsabilidad y entusiasmo”. Ahora tendrá su estreno dentro de un certamen Panamericano.