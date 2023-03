Boxeo. Pelean Daniel Aquino y Cinthia González.

El Terrible se presenta este sábado en el Casino Buenos Aires ante Nicolás Sandino, un rival que el Terrible ya conoce y con quién perdió por puntos en una pelea cerrada tiempo atrás. Ganar y tomarse revancha será la apuesta del paranaense que habló con Ovación nantes de viajar. “Yo ya lo conozco. Es un rival difícil porque es muy movedizo y se sabe cerrar bastante. Ya me lo hizo. Tiene una vista y tiene movimientos rápidos de piernas, de salidas entonces es un boxeador difícil para pegarle. Estoy trabajando para eso y espero el sábado poder cortar la racha de no poder ganar y de ganarle a él que ya me ganó aquella vez”, dijo e insistió: “Tenemos que ganar o ganar. Agarramos esta pelea con mi viejo (Carlos) a pesar que nos hablaron con poco tiempo. Esto así y se da así. Tenemos que aprovechar la oportunidad. Vengo entrenando como podemos, no como queremos como decimos siempre. Está todo muy difícil para todos y para mi también. Igualmente en cada momento que tengo para entrenar le doy todo así que espero que se me de, se tiene que dar y oajalá así sea”.

daniel aquino 2.jpg

“Estoy muy agradecido a Paya (Nicolás Pagliaruzza) porque estoy entrenando en su gimnasio hace bastante. No es mi entrenador, pero jamás tuvo un problema. A la hora que necesité el gimnasio me lo abrió y ahora estoy ahí entrenando con sus boxeadores. Y a él, de vez en cuando, le pido un manopleo y Paya me da una mano con eso. Después trato de hacer mis trabajos. Además, como ya pelee ante Sandino, hablamos con mi viejo para saber como se mueve y tratar de no hacer la misma pelea. La idea es no tirar tantos golpes al aire”, confesó respecto de lo que trabajó en este tiempo para afrontar un nuevo compromiso en el campo rentado, en esta oportunidad en la divisional welter.

“Venía entrenando porque peleaba en La Pampa ante un zurdo. También nos avisaron con poco tiempo. Esa se cayó, traté de no bajonearme porque son cosas que pasan y seguimos entrenando. Ahora me avisaron de esta que también es poco tiempo. Para una pelea así lo mejor es entrenar con tiempo para hacer una buena preparación acorde al rival, pero ya está. Entrené en lo de Paya y también hice parte física en el Gimnasio de Sebastián Leguiza (kick boxing). Salí a correr todas las mañana y estoy mentalizado. Así nos preparamos, a pleno pensando solamente en ganar. Necesito la victoria, subo con esa idea, pero últimamente no se no da”, cerró Aquino.

La Camionera

En tanto que La Camionera hará su segunda presentación en el campo profesional, en este caso en Carlos Paz, en el Hotel Mónaco. La rival de turno será Romina Melgar, una peruana que está radicada en Córdoba

"Vamos por la segunda. Realmente nos pone muy felices poder volver a subir al ring. Significa mucho porque al ser televisado puede abrirnos muchas puertas para seguir avanzando. Siempre de la mano de mí equipo. Principalmente y el que programa todos mis entrenamientos es mi entrenador es Wenceslao Mansilla. El planifica la parte de fuerza, cardio y boxeo que venimos trabajando. También es el que me lleva junto a mí otro entrenador Alejandro Coronel a otros gimnasio para poder guantear y tener variedad de boxeadoras. Tal como es en el caso de las profesionales y campeonas Débora Dionicius y Victoria Bustos. Y chicas amateurs que están en un muy buen nivel cómo Claudia Loza, Naila Peloso, Guadalupe Michel, Lara Arener; que siempre están para darme una mano. Venimos trabajando fuerte y siempre a conciencia de lo que viene. Imagínate que ya dos semanas antes de esta pelea nos encontramos en categoría", sostuvo.

cinthia gonzalez.jpg

Sobre su rival, analizó: "Sabemos que mí rival Romina Melgar es de caminar el ring y trabajar de contra. Así que junto al equipo trabajamos estrategias para cortarle el ring y poder trabajarla... Estamos muy fuerte y preparados para este compromiso. Pero antes debemos empezar pasar la báscula en primera instancia, luego demostrar todo lo que venimos trabajando en este tiempo y claramente traer la victoria a Paraná, conservando el invicto".

Finalmente agregó: "Déjame agradecer antes todo a mí familia que es un pilar principal para que yo pueda estar haciendo lo que tanto amo. Al Sindicato de Camioneros de Entre Ríos gestión Jorge Piry Ávalos por darme todo lo que necesito en cada combate. Y claramente mí equipo de trabajo tanto mis entrenadores Wenceslao, Alejandro y Mateo, cómo al igual que mis compañeros que me dan una mano en el gym, a mi kinesiólogo Pablo y a mí Psicólogo Juan Pablo. Vamos por todo vamos a buscar y traernos la victoria a casa por todo lo que venimos trabajando".