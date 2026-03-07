Soledad Rodríguez se quedó con la victoria en el Club San Agustín

La paranaense Soledad Rodríguez se impuso por puntos sobre la sanjustina Claudia Loza, en el combate revancha entre ambas pugilistas profesionales.

El árbitro Raúl Albornoz le levanta el brazo a Soledad Rodríguez tras conocerse el fallo de los jueces.

La paranaense Soledad Rodríguez volvió a imponerse en una pelea ajustada sobre la sanjustina Claudia Loza. El viernes por la noche, en el estadio Abel Ruiz del Club San Agustín, la Morena ganó por puntos, en fallo unánime de los jueces. Fue la pelea principal de la velada profesional.

Tras cuatro parejos asaltos, el mayor volumen de golpes lanzados por la local terminó inclinando la balanza a su favor, aunque la moneda podía caer para cualquiera de los dos lados.

Los jueces Juan Weimer y Augusto Enrique fallaron 40-36, mientras que Héctor Bergara marcó 39-37.

De esta manera, Rodríguez, de 28 años, que había pesado 51,700 kilos, mejoró su récord a tres triunfos, uno de ellos por nocaut. Mientras que Loza, de 32 años, que en la balanza marcó idéntico peso, quedó con una victoria y cinco derrotas.

Las peleas amateurs en el Club San Agustín

Miqueas Brites (gimnasio Justo Nocaut Martínez) derrotó por Réferi Suspende Combate (RSC) al 1’40’’ del segundo round a Elías González (gimnasio del Club Banfield); Sofía Silva (gimnasio Motobox) le ganó en decisión unánime a Johana Beber (gimnasio Payabox); Tobías Melgar (Gualeguaychú) derrotó en fallo unánime a Ignacio Gastaldo (gimnasio Team Pistrilli); Zamira Beber (gimnasio Payabox) superó en forma unánime a Selene Monzón (Santa Fe); Dylan Zapata (gimnasio Motobox) le ganó en fallo unánime a Jonathan Gómez (gimnasio Boxing Paraná); Marcelo Espíndola (Gualeguaychú) venció de forma no unánime a Santino Jaime (gimnasio del Club Peñarol); Iván Frutos (gimnasio Boxing Paraná) derrotó el decisión unánime a Franco Anzillero (Santa Fe); Marcos Jaime (Peñarol) derrotó en fallo unánime a Simón Martínez (Gualeguaychú); Agustín Ramírez (gimnasio Team Pistrilli) se impuso por RSC al 1’52’’ a Thiago Díaz (gimnasio Motobox); Elías Jaime (gimnasio Club Peñarol) se impuso de forma no unánime sobre Thiago Valdéz (gimnasio Toa Fight); y Luis Suárez (gimnasio Team Pistrilli) le ganó en fallo no unánime a Luciano Farías (Santa Fe).