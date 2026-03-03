Uno Entre Rios | Ovación | Federación Entrerriana de Box

La Federación Entrerriana de Box lanza cursos para autoridades

La Federación Entrerriana de Box realizará una actualización sobre el nuevo reglamento para jueces, cronometristas, árbitros y directores técnicos.

3 de marzo 2026 · 17:24hs
El árbitro nacional Rodrigo Wicky será uno de los encargados de dictar estos cursos que organiza la Federación Entrerriana de Box.

El árbitro nacional Rodrigo Wicky será uno de los encargados de dictar estos cursos que organiza la Federación Entrerriana de Box.

La Federación Entrerriana de Box (FEB) anunció la puesta en marcha de los cursos oficiales para autoridades, en el marco de una actualización integral del pugilismo provincial tras la entrada en vigencia del nuevo Reglamento Argentino de Box (RAB) desde el 1 de enero.

Bajo la gestión de la nueva comisión directiva, la entidad impulsa un proceso de capacitación y actualización destinado a unificar criterios y profesionalizar la actividad en toda la provincia. La propuesta contempla la formación para la obtención de licencias provinciales de jueces y cronometristas, así como de árbitros y directores técnicos, con una duración de seis meses.

La modalidad será mixta. Las clases teóricas se dictarán de manera online los días jueves de 20.30 a 22, a través de la plataforma Meet y con cámara encendida. En tanto, se establecieron tres encuentros prácticos obligatorios en la ciudad de Colón, previstos para los sábados 30 de mayo, 25 de julio y 26 de septiembre de 2026.

El costo del curso será de 100.000 pesos en un único pago o en seis cuotas mensuales de 20.000 pesos. La inscripción permanecerá abierta hasta el 27 de marzo de 2026, mientras que el inicio de clases está previsto para el 9 de abril. Para consultas e informes, los interesados pueden comunicarse al 343-4384909.

En paralelo, la FEB difundió la Resolución Nº 3/2026, mediante la cual establece una instancia de actualización obligatoria para el boxeo entrerriano. Según se informó, la capacitación para boxeadores federados será 100% gratuita, financiada por la Federación, y constituirá un requisito clave para la revalidación de la licencia 2027.

Desde la entidad se aclaró que no habrá examen final, ya que se valorará la trayectoria de los participantes y se exigirá un 75% de asistencia. Como requisitos administrativos se solicitarán foto 4x4, DNI y licencia FEB.

Programa de capacitación institucional de la Federación Entrerriana de Box

Además, la Federación presentó oficialmente su Programa de Capacitación, definido como parte del cumplimiento de compromisos asumidos por la actual conducción. La iniciativa será gratuita para federados y apunta a fortalecer la sostenibilidad y el crecimiento del boxeo provincial.

“Transformamos el prestigio en crecimiento real”, señalaron desde el Consejo Directivo, al tiempo que adelantaron que próximamente se dará a conocer el cronograma completo y el mecanismo de inscripción.

Con estas medidas, la Federación Entrerriana de Box busca consolidar un proceso de modernización institucional y deportiva, adaptando la actividad a los nuevos marcos normativos y promoviendo la formación continua de sus actores en toda la provincia.

