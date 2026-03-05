Uno Entre Rios | Ovación | Soledad Rodríguez

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

La paranaense Soledad Rodríguez y la santafesina Claudia Loza se enfrentarán este viernes en el Club San Agustín.

Por Víctor Ludi

5 de marzo 2026 · 19:04hs
En el pesaje oficial, Soledad Rodríguez y Claudia Loza marcaron en la balanza 51,700 kilogramos.

Ambas boxeadoras se vieron las caras por primera vez hace unos meses y, apenas finalizó el combate, quedó la sensación en el aire de que debía haber revancha. Esto finalmente se concretó, por lo que la paranaense Soledad Rodríguez y la santafesina Claudia Loza volverán a enfrentarse dentro del ring.

Este viernes las púgiles tendrán su desquite cuando se midan en el estadio Abel Ruiz del Club San Agustín de la capital entrerriana, donde animarán el combate principal de la jornada. Este duelo fue pautado a la distancia de cuatro asaltos, en la categoría Supermosca.

Rodríguez, de 28 años, lleva dos peleas en el campo rentado, las cuales ambas finalizaron con su victoria, una de ellas antes del límite. En el pesaje oficial, la pupila de César Jaime en el gimnasio del Club Atlético Peñarol, registró en la balanza 51, 700 kilogramos.

Por su parte, Loza, de 32 años, cuenta con un palmarés profesional de un triunfo y cuatro derrotas. Al momento de subirse a la báscula, marcó idéntico peso.

Además de la pelea profesional, el evento tendrá también 10 combates amateurs entre exponentes de los distintos gimnasios de Paraná, como así también algunos pugilistas de Santa Fe y Gualeguaychú. Entre los aficionados destacados pelearán los campeones provinciales Zamira Beber, Iván Frutos y Elías Jaime, quienes no arriesgarán sus respectivos cinturones de la Federación Entrerriana de Box (FEB).

El inicio del espectáculo está previsto para las 21 y la entrada en puerta tendrá un valor de 12.000 pesos. La velada es organizada por el promotor local Fabricio Pistrilli y contará con la fiscalización de la Comisión Municipal de Box (CMB) de Paraná.

El antecedente entre Soledad Rodríguez y Claudia Loza

En el primer enfrentamiento entre ambas, efectuado el 7 de noviembre de 2025 en el mismo escenario donde combatirán hoy, la Morena Rodríguez se impuso por puntos, en fallo mayoritario, tras un reñido y parejo pleito en el que cualquiera de las deportistas se podía quedar con la victoria. Quizá la local tuvo un poco más de resto físico para poder llegar mejor a los últimos instantes del combate, lo cual terminó inclinando la mirada de los jueces a su favor.

La cartelera en el Club San Agustín

Los combates amateurs en el Club San Agustín serán: Elías González (gimnasio del Club Banfield) vs Miqueas Brites (gimnasio Justo Nocaut Martínez), en categoría Hasta 91 kilos; Sofía Silva (gimnasio Motobox) vs Johana Beber (gimnasio Payabox), en categoría Hasta 57 kilos; Ignacio Gastaldo (gimnasio Team Pistrilli) vs Tobías Melgar (Gualeguaychú), en categoría Hasta 69 kilos; Zamira Beber (gimnasio Payabox) vs Selene Monzón (Santa Fe), en categoría Hasta 57 kilos; Dylan Zapata (gimnasio Motobox) vs Jonathan Gómez (gimnasio Boxing Paraná), en categoría Hasta 69 kilos; Santino Jaime (gimnasio del Club Peñarol) vs Marcelo Espíndola (Gualeguaychú), en categoría Hasta 52 kilos; Iván Frutos (gimnasio Boxing Paraná) vs Franco Anzillero (Santa Fe), en categoría Hasta 75 kilos; Agustín Ramírez (gimnasio Team Pistrilli) vs Thiago Díaz (gimnasio Motobox), en categoría Hasta 64 kilos; Elías Jaime (gimnasio Club Peñarol) vs Thiago Valdéz (gimnasio Toa Fight), en categoría Hasta 64 kilos; y Luis Suárez (gimnasio Team Pistrilli) vs Luciano Farías (Santa Fe), en categoría Hasta 69 kilos.

Mientras que la pelea profesional será Soledad Rodríguez (gimnasio del Club Peñarol) vs Claudia Loza (San Justo), a cuatro rounds en la categoría Supermosca.

