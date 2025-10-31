Uno Entre Rios | Ovación | Montiel

Montiel sufrió un esguince de rodilla y River le prende velas para el Superclásico

Tras sentir una molestia, los estudios revelaron que el defensor está lesionado y no jugará este domingo contra Gimnasia. ¿Y ante Boca? No está descartado.

31 de octubre 2025 · 18:28hs
El entrenamiento vespertino de River de este viernes generó un dolor de cabeza -más- inesperado para Marcelo Gallardo: Gonzalo Montiel se sometió a estudios médicos por una molestia y los resultados arrojaron un esguince de rodilla izquierda. A solo dos días del crucial choque contra Gimnasia por el Torneo Clausura, es un hecho que no jugará y ahora le prenden velas para el Superclásico.

Si bien el golpe lo sufrió en la práctica del miércoles, al día siguiente le siguió generando incomodidad y por esta razón fue sometido a una evaluación más precisa. Tras el diagnóstico, en el cuerpo técnico hay mucha preocupación, no solo porque no estará ante Gimnasia, sino principalmente porque es difícil que pueda llegar en óptimas condiciones el 9 de noviembre ante Boca.

Si bien no es de gravedad, se trata de una lesión que suele demandar al menos un puñado de semanas de recuperación, con lo cual sería casi un milagro que en 10 días logre estar en La Bombonera. De todas formas, en River no lo descartan y lo evaluarán día a día.

En cuanto al futuro inmediato, es decir Gimnasia, el defensor campeón del mundo y bicampeón de América con la Selección Argentina será sustituido por Fabricio Bustos o Milton Casco, otra duda más que se presenta en una formación millonaria en donde reina el misterio.

