Leandro Paredes y Juanfer Quintero palpitaron el Superclásico

El campeón del mundo y el colombiano hablaron juntos con la prensa antes del Superclásico de este domingo en La Bombonera.

6 de noviembre 2025 · 15:04hs
Los referentes de Boca y River en la antesala de un nuevo Superclásico.

En la previa al trascendental Superclásico de la fecha 15 del Torneo Clausura, Leandro Paredes y Juanfer Quintero brindaron juntos una conferencia de prensa organizada por la Liga Profesional. El capitán y figura de Boca y el emblema y talento de River hablaron a poco más de 48 horas del partido.

"Es especial. Es importantísimo. Seguramente uno de los más importantes de mi carrera, más allá de que me ha tocado jugar partidos importantes. Lo que conlleva un superclásico, lo que lleva esto para la gente, para nuestro club, para lo que es el fútbol argentino, seguramente es uno de los partidos más importantes de mi carrera. Para mí es un placer enfrentar a este tipo de jugadores y volverlo a hacer va a ser muy lindo", dijo el mediocampista campeón del mundo, que luego acotó: " (El Superclásico) Es uno de los más importantes del mundo, junto a Real Madrid - Barcelona. Poder ser parte de un partido tan importante como es este, con lo importante que es para los dos equipos el poder ganar el domingo, va a ser importante para todos y seguramente lo va a ver todo el mundo. Así que a tratar de disfrutarlo, de hacer lo mejor posible para que ese resultado quede en casa".

Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el Superclásico.

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

River va por una nueva celebración en la Bombonera.

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

Por su parte, el colombiano manifestó: "Sabemos que la actualidad y el presente no ha sido el mejor para lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero es un clásico, es un partido histórico también para nosotros. Tenemos una gran oportunidad al rival de nosotros y es el momento para dar un golpe en la mesa y qué mejor oportunidad que esta". "La renovación de contrato de Gallardo deja claro que el apoyo al entrenador es grandísimo. No solo por el momento que estamos pasando, de alguna forma todavía seguimos vivos en la Liga. También para nosotros saber que contamos con nuestro entrenador, con la energía, redobla la apuesta. En los momentos duros se ve el apoyo real. Qué mejor momento para jugar este juego con el respaldo, no solo al entrenador, y nosotros también confiados de que si él tiene energía nosotros tenemos que tener el doble. Va a ser un clásico aparte, creo que enfrentamos un gran rival y es momento para nosotros de demostrar realmente lo que es el respaldo y lo que queremos".

Otros conceptos en la previa al Superclásico

Paredes: "Es un partido, no solo muy importante por ser un clásico, sino por lo que lleva poder ganar. Nos clasifica a la próxima Libertadores, que es uno de los objetivos que tenemos, así que poder hacerlo el domingo y frente a un rival como River sería algo grandioso".

Quintero: "Para el mundo, es un partido muy importante. Se habla de los clásicos y este es de los de gran envergadura. Todo el mundo pregunta, todo el mundo lo vive, todo el mundo quiere verlo. Para nosotros es un placer poder estar jugándolo contra un gran rival, grandes jugadores, y creo que esos momentos siempre van a quedar marcados. Así es como los vivimos".

Superclásico Leandro Paredes Juanfer Quintero Boca River
