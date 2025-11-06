Uno Entre Rios | Ovación | Superclásico

Nicolás Ramírez dirigirá su tercer superclásico seguido

El árbitro que dirigió la final de la Copa Argentina fue designado para impartir justicia en el Superclásico del domingo. Héctor Paletta estará en el VAR.

6 de noviembre 2025 · 14:23hs
Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el Superclásico.

Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el Superclásico.

Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico del fútbol argentino que se disputará en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera, por la 15° fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Será el tercer Boca-River consecutivo para el colegiado de 38 años.

Su designación, dependía de una última prueba: su desempeño en la final de la Copa Argentina entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia en Córdoba.

River va por una nueva celebración en la Bombonera.

La racha histórica que River buscará conquistar en el Superclásico

Nicolás Ramírez amonestando a Ayrton Costa en el último Superclásico.

Los tres candidatos para ser el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Ramírez no solo se impuso por rendimiento reciente, sino también porque fue el juez del último Superclásico disputado en el Monumental, donde dejó una buena impresión en la Liga Profesional.

Nicol&aacute;s Ram&iacute;rez amonestando a Ayrton Costa en el &uacute;ltimo Supercl&aacute;sico.

Nicolás Ramírez amonestando a Ayrton Costa en el último Superclásico.

Para quedarse con el puesto, le ganó la pulseada a Facundo Tello, árbitro mundialista con gran experiencia internacional, y a Yael Falcón Pérez, quien atraviesa una muy buena temporada. La terna se reducía a esos tres nombres, pero finalmente Ramírez fue el que recibió el visto bueno final del departamento arbitral.

El historial de Nicolás Ramírez ante Boca y River

En cuanto a su desempeño con ambos equipos, el historial es parejo, aunque con matices. A Boca lo dirigió en 12 oportunidades, con un saldo levemente favorable: 6 victorias, 1 empate y 5 derrotas. En esos encuentros mostró 39 amarillas, expulsó a dos jugadores “Xeneizes” y cobró un penal a favor y otro en contra.

Con River tiene 13 partidos dirigidos, con números equilibrados: 5 triunfos, 3 igualdades y 5 caídas. En total, acumula 48 amonestaciones, 3 expulsiones, ningún penal a favor del Millonario y 2 sancionados en contra.

El condimento que tendrá el Superclásico

El Superclásico llega con un condimento extra: ambos pelean por meterse en la Copa Libertadores 2026, un objetivo clave para cerrar el año. Boca llega mejor posicionado en la tabla anual con 56 puntos y puede sellar su clasificación con un triunfo; River, golpeado tras la derrota ante Gimnasia, suma 52 y está en zona de repechaje.

