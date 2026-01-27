Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca cerró la contratación de Santiago Ascacibar

Boca acordó con Estudiantes la compra del 80 por ciento del pase del mediocampista central. Brian Aguirre pasará a jugar en el Pincharratas.

27 de enero 2026
Santiago Ascacibar, un viejo anhelo de la dirigencia de Boca. 

La dirigencia de Boca Juniors llegó a un acuerdo con sus pares de Estudiantes de La Plata para contratar a Santiago Ascacibar. El Xeneize comprará el 80 por ciento de los derechos económicos del jugador por una cifra cercana a los 5 millones de dólares. Como parte de la negociación Brian Aguirre será cedido a préstamo al Pincharratas.

El mediocampista central, capitán del útimo campeón del fútbol argentino, se realizará la revisión médica de rigor, el paso previo a la firma de su contrato por cuatro años con el club de La Ribera. La operación se cerró tras intensas negociaciones que incluyeron un gesto importante del jugador para facilitar su salida.

Ascacibar, de 29 años, se desempeña habitualmente como pivote y era un anhelo del Consejo de Fútbol de Boca. Su llegada aportará jerarquía y experiencia a un mediocampo que se prepara para los desafíos de la temporada, incluyendo la Copa Libertadores 2026.

La despedida de Santiago Ascacibar de Estudiantes de La Plata

El exfutbolista del Stuttgart alemán fue titular el viernes en el empate del Estudiantes 1-1 ante Independiente y, tras el encuentro, se lo vio muy emocionado en la puerta del vestuario, en un gesto que fue leído como una despedida del equipo con el que guarda un gran sentido de pertenencia. Cuatro días después, se confirma su llegada al Xeneize.

Ascacibar aportaría variantes al mediocampo de Boca.

