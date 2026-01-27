Juventud Unida iniciará acciones legales contra Nacional de Paraguay por el pase de Juan Fernando Alfaro

La dirigencia del albiceleste de Gualeguaychú reclamará judicialmente por la transferencia de Juan Fernando Alfaro a Olimpia. Los detalles.

Juventud Unida de Gualeguaychú decidió avanzar por la vía legal contra Nacional de Paraguay a raíz del pase de Juan Fernando Alfaro a Olimpia. Así lo confirmaron dirigentes del club albiceleste, quienes manifestaron su disconformidad por la falta de respuestas del conjunto paraguayo y por las condiciones en las que se habría concretado la transferencia.

Según explicaron desde Juventud Unida, el club intentó en reiteradas oportunidades obtener información formal sobre la situación contractual de Alfaro con Nacional, pero nunca recibió respuesta oficial. Incluso, los contactos telefónicos que mantuvieron con dirigentes del club paraguayo arrojaron cifras consideradas “irrisorias” en relación al valor del pase del jugador.

Cabe recordar que Juventud Unida conserva el 50% de los derechos económicos de Juan Fernando Alfaro, hoy futbolista de Olimpia, motivo por el cual la institución busca cobrar el porcentaje que le corresponde. De acuerdo a la información que maneja la dirigencia albiceleste, Nacional habría vendido el 30% del pase del jugador a Olimpia, aunque la cifra oficial de la operación todavía no fue blanqueada públicamente.

Ante este escenario, Juventud Unida comenzó a asesorarse legalmente y ya trabaja con abogados que representarán al club en el reclamo. Uno de los nombres que aparece vinculado a la causa es el de Guillermo Penise, abogado con relación directa al presidente de la AFA, Claudio Tapia.

Desde la institución de Gualeguaychú sostienen que defenderán sus derechos hasta las últimas consecuencias y esperan que la situación pueda resolverse de manera justa, ya sea por la vía judicial o a través de un acuerdo que reconozca lo que corresponde por la transferencia del futbolista.