Uno Entre Rios | Ovación | Boca

Boca se mide ante el Talleres de Carlos Tevez

Boca y Talleres de Córdoba se medirán en La Bombonera en una de las series correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura.

23 de noviembre 2025 · 17:26hs
Boca registra cuatro victoria en serie bajo la conducción técnica de Claudio Úbeda.

Boca registra cuatro victoria en serie bajo la conducción técnica de Claudio Úbeda.

Boca recibirá este domingo a Talleres de Córdoba, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. Esta historia se disputará a partir de las 20 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, bajo el arbitraje de Sebastián Zunino. Televisará TNT Sports.

Boca se metió en los playoffs luego de una muy buena actuación en la fase regular, donde terminó en la primera posición de la Zona A con 29 puntos, cuatro por encima de sus más inmediatos perseguidores: Unión de Santa Fe y Racing. Esto le permitió finalizar en la segunda posición de la tabla anual y así clasificarse por primera vez a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la edición 2023.

Boca, con la vuelta de Lautaro Di Lollo y una duda para recibir a Talleres

Boca, con dos vueltas y una duda para recibir a Talleres

Lucas Blondel perdió mucho lugar desde su grave lesión.

Lucas Blondel apareció en la Copa Potrero y sigue sin jugar en Boca

Los dirigidos por Claudio Úbeda están en una buena racha, luego de ganar sus últimos cuatro partidos: 3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River y 2-0 a Tigre.

Talleres, por su parte, tuvo un 2025 muy complicado, en el que incluso llegó a pelear hasta las últimas fechas por no descender. Finalmente, los dirigidos por Carlos Tevez pudieron salir adelante y a base de buenos resultados se encontraron también con la clasificación a los playoffs, por lo que ahora no hay nada que les permita soñar con seguir avanzando.

Probables formaciones en La Bombonera

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez;, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Hora y TV: 20 (TNT Sports).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Alberto J. Armando

Boca La Bombonera Talleres
Noticias relacionadas
liga profesional oficializo el programa de octavos de final del torneo clausura

Liga Profesional oficializó el programa de octavos de final del Torneo Clausura

debuto en patronato, salio campeon con boca y vive un dificil momento en europa

Debutó en Patronato, salió campeón con Boca y vive un difícil momento en Europa

Boca y Tigre no pasan del 0 a 0 en La Bombonera

Boca derrotó 2 a 0 a Tigre en La Bombonera y terminó primero en la Zona A

Un Boca envalentonado recibe a Tigre en búsqueda de terminar la fase como líder

Un Boca envalentonado recibe a Tigre en búsqueda de terminar la fase como líder

Ver comentarios

Lo último

Franco Colapinto ascendió al puesto 15 tras la exclusión de McLaren

Franco Colapinto ascendió al puesto 15 tras la exclusión de McLaren

Fin de semana largo: Javier Milei usó sus redes para destacar la ocupación hotelera

Fin de semana largo: Javier Milei usó sus redes para destacar la ocupación hotelera

El Arsenal aplastó al Tottenham en el clásico del norte de Londres

El Arsenal aplastó al Tottenham en el clásico del norte de Londres

Ultimo Momento
Franco Colapinto ascendió al puesto 15 tras la exclusión de McLaren

Franco Colapinto ascendió al puesto 15 tras la exclusión de McLaren

Fin de semana largo: Javier Milei usó sus redes para destacar la ocupación hotelera

Fin de semana largo: Javier Milei usó sus redes para destacar la ocupación hotelera

El Arsenal aplastó al Tottenham en el clásico del norte de Londres

El Arsenal aplastó al Tottenham en el clásico del norte de Londres

Boca se mide ante el Talleres de Carlos Tevez

Boca se mide ante el Talleres de Carlos Tevez

Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Policiales
Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Ovación
Estudiantes hizo el pasillo del campeón de espaldas

Estudiantes hizo el pasillo del campeón de espaldas

Franco Colapinto ascendió al puesto 15 tras la exclusión de McLaren

Franco Colapinto ascendió al puesto 15 tras la exclusión de McLaren

Boca se mide ante el Talleres de Carlos Tevez

Boca se mide ante el Talleres de Carlos Tevez

El Arsenal aplastó al Tottenham en el clásico del norte de Londres

El Arsenal aplastó al Tottenham en el clásico del norte de Londres

Italia es el campeón de la Copa Davis

Italia es el campeón de la Copa Davis

La provincia
Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

Luis Nipón Ruíz, un melómano emblemático de la región

Luis Nipón Ruíz, un melómano emblemático de la región

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Se espera temperatura de 34 grados a mitad de semana

Se espera temperatura de 34 grados a mitad de semana

Dejanos tu comentario