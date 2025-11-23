Boca se mide ante el Talleres de Carlos Tevez

Boca y Talleres de Córdoba se medirán en La Bombonera en una de las series correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura.

Boca recibirá este domingo a Talleres de Córdoba, en un encuentro correspondiente a los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. Esta historia se disputará a partir de las 20 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera, bajo el arbitraje de Sebastián Zunino. Televisará TNT Sports.

Boca se metió en los playoffs luego de una muy buena actuación en la fase regular, donde terminó en la primera posición de la Zona A con 29 puntos, cuatro por encima de sus más inmediatos perseguidores: Unión de Santa Fe y Racing. Esto le permitió finalizar en la segunda posición de la tabla anual y así clasificarse por primera vez a la fase de grupos de la Copa Libertadores desde la edición 2023.

Los dirigidos por Claudio Úbeda están en una buena racha, luego de ganar sus últimos cuatro partidos: 3-1 a Barracas Central, 2-1 a Estudiantes de La Plata, 2-0 a River y 2-0 a Tigre.

Talleres, por su parte, tuvo un 2025 muy complicado, en el que incluso llegó a pelear hasta las últimas fechas por no descender. Finalmente, los dirigidos por Carlos Tevez pudieron salir adelante y a base de buenos resultados se encontraron también con la clasificación a los playoffs, por lo que ahora no hay nada que les permita soñar con seguir avanzando.

Probables formaciones en La Bombonera

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez;, Matías Galarza, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo. DT: Carlos Tevez.

Hora y TV: 20 (TNT Sports).

Árbitro: Sebastián Zunino.

Estadio: Alberto J. Armando