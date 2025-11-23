Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Un motociclista intentó evadir un control en plaza de Mujeres Entrerrianas, en Paraná y atropelló a un policía

En la madrugada de este domingo, cerca de las 2, personal policial realizaba controles vehiculares de autos y motos en la zona de Plaza Mujeres Entrerrianas (ex Hipódromo)

En la intersección de las calles Almafuerte y Artigas, un motociclista intentó evadir el control policial y, en su arriesgada maniobra, atropelló a un efectivo que se encontraba sobre la calzada realizando tareas de fiscalización.

El funcionario herido fue inmediatamente asistido y trasladado por el servicio de emergencias 107 a un centro de salud, mientras que el conductor de la motocicleta fue demorado y el rodado quedó retenido por el resto del personal que participaba del operativo.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, servicios de emergencia y otras unidades que estaban en el operativo. Se aguarda información oficial sobre el estado de salud del policía herido.