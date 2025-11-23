Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Un motociclista intentó evadir un control en plaza de Mujeres Entrerrianas, en Paraná y atropelló a un policía

23 de noviembre 2025 · 10:49hs
Un motociclista intentó evadir un control en plaza de Mujeres Entrerrianas

Un motociclista intentó evadir un control en plaza de Mujeres Entrerrianas, en Paraná y atropelló a un policía

En la madrugada de este domingo, cerca de las 2, personal policial realizaba controles vehiculares de autos y motos en la zona de Plaza Mujeres Entrerrianas (ex Hipódromo)

En la intersección de las calles Almafuerte y Artigas, un motociclista intentó evadir el control policial y, en su arriesgada maniobra, atropelló a un efectivo que se encontraba sobre la calzada realizando tareas de fiscalización.

Luis Nipón Ruíz, un melómano emblemático de la región

Luis Nipón Ruíz, un melómano emblemático de la región

La cuarta  edición de la Feria Diseña Paraná: Me atravesaba un río se desarrolla hasta el domingo 23, en Sala Mayo, con entrada libre y gratuita

Feria Diseña Paraná: 80 propuestas de diseño con el río y la sostenibilidad como inspiración

Motociclista policía control Paraná

El funcionario herido fue inmediatamente asistido y trasladado por el servicio de emergencias 107 a un centro de salud, mientras que el conductor de la motocicleta fue demorado y el rodado quedó retenido por el resto del personal que participaba del operativo.

En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, servicios de emergencia y otras unidades que estaban en el operativo. Se aguarda información oficial sobre el estado de salud del policía herido.

Paraná motociclista control Plaza Mujeres Entrerrianas Policía
Noticias relacionadas
En los allanamientos, la policía secuestró un Chevrolet Prisma. 

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

En la UCA de Paraná se desarrolló la tercera Jornada de Enfermería Materno Infantil. 

Paraná: en la UCA, profesionales de enfermería materno infantil se capacitaron

parana: habilitaron el balneario municipal

Paraná: habilitaron el Balneario Municipal

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico en Paraná

Daniel Tavi Celis fue procesado por dirigir una red de narcotráfico desde la cárcel

Ver comentarios

Lo último

Seis aerolíneas cancelaron vuelos a Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

Seis aerolíneas cancelaron vuelos a Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

FICER: película entrerriana dará inicio a las proyecciones

FICER: película entrerriana dará inicio a las proyecciones

Entre Ríos: en 2025 los casos de sífilis aumentaron 72%

Entre Ríos: en 2025 los casos de sífilis aumentaron 72%

Ultimo Momento
Seis aerolíneas cancelaron vuelos a Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

Seis aerolíneas cancelaron vuelos a Venezuela tras advertencia de Estados Unidos

FICER: película entrerriana dará inicio a las proyecciones

FICER: película entrerriana dará inicio a las proyecciones

Entre Ríos: en 2025 los casos de sífilis aumentaron 72%

Entre Ríos: en 2025 los casos de sífilis aumentaron 72%

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Policiales
Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Paraná: motociclista atropelló a un policía en un control

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Ovación
Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Atlético Paraná disputa un juego decisivo en el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná disputa un juego decisivo en el Torneo Regional Amateur

Paraná Campaña: Unión de Crespo y Unión Agrarios definen al campeón

Paraná Campaña: Unión de Crespo y Unión Agrarios definen al campeón

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

La provincia
Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Entre Ríos cerró con éxito su participación en la COP30 y gestionó financiamiento directo

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

Cementerio Parroquial: un campo santo en San Benito

Luis Nipón Ruíz, un melómano emblemático de la región

Luis Nipón Ruíz, un melómano emblemático de la región

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Se espera temperatura de 34 grados a mitad de semana

Se espera temperatura de 34 grados a mitad de semana

Dejanos tu comentario