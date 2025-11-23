Los Pumas perdieron ante Inglaterra en su último partido del año

Los Pumas cerraron su año con una ajustada derrota por 27-23 ante Inglaterra en el Twickenham Stadium de Londres. En el test match que puso fin a la gira por el Reino Unido, el equipo de Felipe Contepomi estuvo cerca de remontar el encuentro luego de que el primer tiempo haya terminado 17-3, a favor de los ingleses.

Más allá del resultado, el seleccionado argentino, que lo tuvo al concordiense Marcos Kremer, cumplió con el gran objetivo del año: asegurarse un lugar como cabeza de serie para el Mundial 2027. Los triunfos frente a Gales y Escocia fueron determinantes para ubicarse entre los seis mejores del ranking y garantizar el liderazgo de uno de los grupos de la próxima Copa del Mundo.

Tras unos prolegómenos emocionantes por el recuerdo que se tuvo hacia Ignacio Fernández Madero, un referente histórico del rugby argentino fallecido el pasado día 18, el templo del rugby inglés vibró con un partido en el que los pupilos de Felipe Contempomi estuvieron cerca de protagonizar otra reacción como en el encuentro ante Escocia.

El acierto en los lanzamientos a palos de George Ford y dos ensayos de Max Ojomoh e Immanuel Feyi-Waboso disparó al XV de la Rosa a un 17-0, pero los Pumas no se rindieron y antes del intermedio estrenaron su casillero con un golpe de castigo transformado por Tomás Albornoz.

Los Pumas estuvieron cerca de la hazaña

El paso por los vestuarios relanzó a Argentina. Los jugadores de Contempomi comenzaron a superar a los de Steve Borthwick y se reflejó en el marcador. Una marca de Justo Piccardo, dos tiros entre palos de Albornoz y otro de Santiago Carreras apretaron el resultado hasta un 17-16.

En cambio, la remontada fue frenada en seco a los 66 minutos con un ensayo de Henry Slade convertido por Ford, que abrió más hueco después con un golpe de castigo (27-16), aunque ello no arredró a los Pumas, que tiraron de orgullo al final volvieron a acercarse gracias a Rodrigo Isgró y Carreras e incluso metieron miedo a Inglaterra. Finalmente, terminaron cayendo 27-23 en el cierre de la ventana de noviembre.