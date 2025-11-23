Uno Entre Rios | Policiales | Ruta 12

Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

Una camioneta arrolló a un motociclista en Ruta 12, en cercanías del Autódromo. El motociclista de 60 años, domiciliado en San Benito, falleció en el lugar

23 de noviembre 2025 · 08:41hs
Una camioneta y una moto colisionaron en Ruta 12

Foto: Archivo UNO

Una camioneta y una moto colisionaron en Ruta 12, en cercanías del Autódromo de Paraná. El motociclista falleció en el lugar 

Una camioneta arrolló a un motociclista que había hecho una maniobra imprevista. El siniestro fatal se produjo a últimas horas del sábado en la ruta 12, a la altura del Autódromo de Paraná, en jurisdicción de Sauce Montrull.

Por motivos que son objeto de pericias, una camioneta Volkswagen (VW) Amarok y un motovehículo colisionaron, provocando la muerte del conductor de la moto, un hombre de 60 años, domiciliado en San Benito, quien más tarde fue identificado como Alejandro Pereyra. El conductor de la camioneta resultó ileso.

Un vehículo Ford Ecosport con una pareja que viajaba a Brasil debieron ser socorridos por los Bomberos tras volcar en ruta 12, a la altura de Ceibas 

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

siniestro vial en la ruta 12: una mujer resulto con lesiones de consideracion

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

En el lugar trabajó personal policial de la comisaría de Montrull y continúan las actuaciones y pericias de rigor bajo la instrucción del fiscal en turno, Juan Manuel Pereira.

Según los primeros datos el hombre habría hecho una maniobra imprevista al cruzarse un animal en su camino y el conductor de la camioneta, quien circulaba en sentido contrario, no pudo esquivarlo cuando cayó al asfalto en su carril.

