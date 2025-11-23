Ruta 12: era de San Benito el motociclista fallecido

Una camioneta arrolló a un motociclista en Ruta 12, en cercanías del Autódromo. El motociclista de 60 años, domiciliado en San Benito, falleció en el lugar

Por motivos que son objeto de pericias, una camioneta Volkswagen (VW) Amarok y un motovehículo colisionaron, provocando la muerte del conductor de la moto, un hombre de 60 años, domiciliado en San Benito, quien más tarde fue identificado como Alejandro Pereyra. El conductor de la camioneta resultó ileso.

En el lugar trabajó personal policial de la comisaría de Montrull y continúan las actuaciones y pericias de rigor bajo la instrucción del fiscal en turno, Juan Manuel Pereira.

Según los primeros datos el hombre habría hecho una maniobra imprevista al cruzarse un animal en su camino y el conductor de la camioneta, quien circulaba en sentido contrario, no pudo esquivarlo cuando cayó al asfalto en su carril.