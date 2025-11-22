En horas de la noche de este viernes, personal de la Comisaría de General Ramírez intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 12, frente al predio ferial de la localidad. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hecho se produjo cuando el conductor de una Renault Kangoo, un hombre de 53 años que viajaba desde Paraná hacia Hernández acompañado por su esposa, de 62 años, y su padre, de 85, perdió el control del vehículo por causas que aún son materia de investigación.
Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración
Una mujer sufrió lesiones óseas de consideración tras el despiste de una Renault Kangoo en la Ruta Nacional 12, donde viajaba junto a su esposo y su suegro.
22 de noviembre 2025 · 14:50hs
El rodado terminó despistando hacia un desnivel de la banquina, lo que provocó la activación inmediata de los equipos de emergencia. Personal de Salud y Bomberos Voluntarios de Ramírez asistieron a los ocupantes, brindando las primeras atenciones en el lugar.
Mujer lesionada
Según informó el Médico de Policía, la mujer sufrió lesiones óseas de consideración, por lo que recibió atención prioritaria y fue derivada para estudios y cuidados especializados. Los demás ocupantes presentaron heridas de menor gravedad.