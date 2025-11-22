Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

En horas de la noche de este viernes, personal de la Comisaría de General Ramírez intervino en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional Nº 12, frente al predio ferial de la localidad. Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el hecho se produjo cuando el conductor de una Renault Kangoo, un hombre de 53 años que viajaba desde Paraná hacia Hernández acompañado por su esposa, de 62 años, y su padre, de 85, perdió el control del vehículo por causas que aún son materia de investigación.