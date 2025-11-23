Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Con el deporte como bandera un grupo de entusiastas busca atraer a chicas y chicos a la práctica del rugby. Con el objetivo de inculcarles valores y de demostrarles que el trabajo en equipo es un aliciente para enfrentar todo obstáculo, Pirañas Rugby es más que un club en Concordia.

Se trata de un grupo que trabaja a la par y que tienen como finalidad el derribar barreras. Tal es así que recientemente se les otorgó un terreno en las inmediaciones del Polideportivo Víctor Oppel, donde ya se pusieron manos a la obra. Recientemente las máquinas municipales comenzaron a limpiar el terreno, donde tendrán su propio lugar.

A Pablo Morales Ruiz se le ocurrió hace 10 años fundar el club, que hoy está muy cerca de lograr la Personería Jurídica, para sumar desde lo social en la zona noroeste de la ciudad.

“Hace 9 años que estoy con el tema del rugby social. Estamos federados en la UER (Unión Entrerriana de Rugby) con competencias en femenino, masculino. A mediados de diciembre cuando los chicos empiezan a terminar las clases estamos retomando con la escuelita de rugby. Todavía no entramos a lo que es la competencia de Desarrollo, estamos en otro nivel con los chicos, pero la idea es para el año que viene empezar a meternos un poco en lo que es el 15", contó.

"Estos chicos son todos de los barrios de Concordia, cuando yo arranqué con esto fue enseñar un deporte que por ahí para mucha gente es caro, como todos los deportes, amateur porque lamentablemente nosotros a los viajes los hacemos con ventas para poder viajar con las chicas. Nosotros tenemos un viaje por mes, cada viaje no baja menos de un millón de pesos. Por ahí la Secretaría de Deportes y alguna otra secretaria nos estuvo dando una mano. Los chicos son todos de la zona, tenemos chicas que trabajan en el arándano, en la fruta. Con los chicos también tuvimos un torneo, jugamos pocas fechas porque arrancamos a mitad de año y con las chicas hemos jugado todo el año un torneo provincial de rugby femenino”, agregó.

El lugar de entrenamiento de Pirañas Rugby

En cuanto a los lugares de entrenamientos indicó a UNO: "Hace 5 años estamos entrenando en el polideportivo Víctor Oppel, anduvimos por varios lugares, entrenando en diferentes canchas y terrenos a veces porque no teníamos un lugar. Hasta que pudimos conseguir el polideportivo y arrancamos con los entrenamientos.

Luego de varias gestiones a través del municipio lograron llegar a obtener un terreno, que estará a pocos metros de donde entrenan actualmente. "Estuvimos hablando con el intendente Francisco Azcué y pudimos concretar nuestro terreno propio que está sobre la ruta, sobre Presidente Illia después de la rotonda de Chajarí. Es un terreno donde empezamos a laburar para hacer nuestro club. La idea era quedarnos por esta zona, va a ser bien atrás del Víctor Opel, ahí vamos a tener nuestra cancha y nuestra infraestructura como club. Fue un sueño de muchos años que gracias a Dios ahora se concretó”, expresó.

El entrenador y fundador de Pirañas Rugby destacó los valores que inculca el deporte y que se los vuelca en la vida fuera de las canchas. "Los valores están en todos los deportes, nosotros tenemos que predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo es darle la posibilidad a los chicos de que hagan un deporte, darle la posibilidad a los pibes que puedan llegar a pagar su seguro, su cuota y que sea accesible. Permitir que los chicos lleguen a un seleccionado, como en el caso de nuestras chicas, hemos tenido más de nueve chicas en el seleccionado entrerriano de rugby”, contó el técnico, quien más tarde recibió un comunicado de la UER para anunciar que dos chicas integrarán el Seleccionado Juvenil Femenino que intervendrán en el “Seven de la República” en Paraná el fin de semana próximo y que Morales Ruiz será integrante del Staff Técnico.

El trabajo ad honorem en Concordia

Con todo un trabajo ad honorem el grupo de colaboradores está compuesto por una tesorería, managers de cada categoría femenino y masculino, los profes que buscan cuidar la integridad física de los chicos.

"En este momento tendremos 50 chicos, más o menos. Teníamos muchos más. Nosotros hacemos todo a pulmón, organizamos venta de pasteles, empanadas para sus viajes, para su ropa, para todo lo que corresponde al club. Ellos tienen sus fondos para pagar sus viajes. No solamente le enseñamos a comer el pescado, sino también le enseñamos a pescar. Hemos tenido chicos que han llegado al club de alpargatas. Siempre tratamos de que tengan el par de botines en sus pies. Le enseñamos los valores y el hecho de poder valorar su laburo en ventas, en rifa y que esa platita quede para ellos, y no pedirle todo a papá y a mamá que por ahí cuesta sacar un peso del bolsillo hoy para viajes, para ropa”, expresó.

Por último y consultado cuales son las metas que se plantea de aquí en adelante, respondió: "Algún día no voy a estar, pero mi sueño es que nuevas generaciones sigan con los mismos valores y la misma mentalidad que arrancamos. Tratar siempre de darle herramientas para que nuestros guríses puedan seguir creciendo en la vida y no todo les parezca imposible. Quiero que Pirañas siga creciendo”.