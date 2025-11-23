Uno Entre Rios | El País | Fin de semana largo

Fin de semana largo: Javier Milei usó sus redes para destacar la ocupación hotelera

En el fin de semana largo, el presidente Javier Milei retuiteó al intendente de Mar del Plata y del secretario de Ambiente, Turismo y Deportes, Daniel Scioli.

23 de noviembre 2025 · 17:34hs
 Javier Milei usó sus redes para destacar la ocupación hotelera durante el fin de semana largo. 

El presidente Javier Milei utilizó este domingo sus redes para replicar mensajes alusivos a la alta ocupación hotelera en destinos nacionales por motivo del fin de semana largo.

Las interacciones de Javier Milei

El mandatario hizo retuit a un mensaje del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, quien celebró la concurrencia de 158 mil turistas a Mar del Plata en estos días.

“A Mar del Plata vinieron 158 mil turistas durante este fin de semana largo. Es un récord histórico que logramos gracias a la preparación, la previsibilidad, la oferta, las condiciones. Todo para competir. Y ganar”, escribió Montenegro, jefe comunal del PRO pero encolumnado detrás de La Libertad Avanza.

Milei también replicó mensajes del secretario de Ambiente, Turismo y Deporte, Daniel Scioli, en los que dio cifras sobre el fin de semana largo.

“Ocupación en Tandil al 100%. Encuentro con el intendente Lunghi, donde me confirmó junto al sector turístico que la ciudad vive un fin de semana con ocupación plena. Felicito el trabajo del municipio y de los emprendedores que siguen posicionando a Tandil como un destino destacado”, sostuvo Scioli en un mensaje en X retuiteado por MIlei.

El ex gobernador bonaerense también destacó en sus redes que Pinamar y Cariló estuvieron “a pleno” con ocupación “del 94% y 98%”.

“En Pinamar junto al intendente Juan Ibarguren acompañando el gran movimiento turístico que vive la ciudad este fin de semana largo, con playas y espacios colmados de gente”, escribió.

Además, Scioli sostuvo que “en octubre organizamos un encuentro con más de 60 referentes del sector público, privado y académico para coordinar acciones de cara al fin de semana largo y temporada de verano, abordando temas clave como financiación, promoción y conectividad”.

Fin de semana largo Javier Milei
