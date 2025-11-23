Uno Entre Rios | Ovación | Arsenal

El Arsenal aplastó al Tottenham en el clásico del norte de Londres

Los Gunners ganaron 4 a 1 como locales. De esta manera, el Arsenal sigue en la cima de la Premier League y le sacan seis puntos de ventaja al Chelsea.

23 de noviembre 2025 · 17:29hs
El Arsenal sueña con volver a ganar la Premier League tras más de dos décadas.

El Arsenal, con un hat trick de Eberechi Eze, dominó el clásico del Norte de Londres contra el Tottenham del Cuti Romero y abre brecha en la cabeza de la tabla: tienen seis puntos de ventaja respecto al Chelsea y siete frente al Manchester City para permitirse soñar con su primera Premier League en más de dos décadas.

Los Gunners están en la mejor posición posible para acabar con la maldición que se alarga ya desde 2004, cuando ganaron la liga invictos. Su favoritismo, ante la incomparecencia de Liverpool y Manchester City, que perdieron este fin de semana, quedó plasmada en la imponente victoria contra los vecinos del Tottenham, completamente maniatados este domingo.

El Arsenal fue aplastante

Pasada la media hora y tras una gran jugada combinatoria, Merino se transformó en 10 para picar una pelota hacia el corazón del área que bajó Leandro Trossard. El belga bailó para controlar la pelota y girarse hacia el arco de Vicario y con ayuda de un desvío de Van de Ven acabó con el empate a cero.

Cinco minutos después y según se le desmontaba el plan a Thomas Frank, Eze tumbó en el área un blando Bentancur y acribilló la red con un disparo centrado pero por imposible por potencia para Vicario.

El Diez del Arsenal dejó otra marca nada más salir del túnel de vestuarios, un disparo desde fuera del área para poner el 3-0 y desguazar a un Tottenham que salió con el plan equivocado y se marchó trasquilado.

Los Spurs recortaron en su primer tiro del partido, de la manera más inverosímil posible. En una conducción en el centro del campo, Martín Zubimendi se confió ante la presión de Richarlison Y Palhinha. El portugués segó la pelota y el brasileño de primeras anotó desde más de cuarenta metros por encima de un David Raya que poco pudo hacer. Un golazo, pero inútil.

Porque no sirvió de nada y porque Eze aún tenía un truco en la chistera. En una triangulación entre Merino, Trossard y Eze, el mediapunta quedó en posición de disparo dentro del área y este domingo estaba tocado por una varita. Antes de que la pelota saliera escupida de su bota, ya olía a gol. Su primer hat trick con la camiseta del Arsenal .

El Arsenal fortalece su posición de líder con 29 puntos, seis más que el Chelsea –jugarán el próximo fin de semana– y siete más que el Manchester City.

