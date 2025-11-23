Italia se consagró campeón de la Copa Davis 2025 al vencer a España por 2-0 en la final disputada en Bologna. En primer turno, Matteo Berrettini derrotó por 6-3 y 6-4 a Pablo Carreño Busta. El punto decisivo llegó con una espectacular remontada de Flavio Cobolli, quien superó a Jaume Munar por 1/6, 7/6 (5) y 7/5.
Italia es el campeón de la Copa Davis
En Bologna, el anfitrión se impuso 2-0 sobre España para levantar la cuarta Copa Davis de su historia, la tercera de forma consecutiva.
23 de noviembre 2025 · 17:04hs
Con este triunfo, el equipo dirigido por Filippo Volandri logró su cuarto título histórico y el tercero consecutivo, reafirmando su dominio en el tenis mundial. Lo hizo, además, sin sus dos principales figuras, Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.
Antes de la final, Italia había superado con autoridad a Austria y Bélgica, sin ceder un solo punto en todo el torneo.
La Azzurra suma tres coronas consecutivas en la Copa Davis, dos en España y esta última en Italia. Con figuras emergentes y un equipo sólido, confirma que es la potencia a batir en el tenis por equipos.