Italia es el campeón de la Copa Davis

En Bologna, el anfitrión se impuso 2-0 sobre España para levantar la cuarta Copa Davis de su historia, la tercera de forma consecutiva.

La Azzurra ratificó su hegemonía de los últimos años en la Copa Davis.

Italia se consagró campeón de la Copa Davis 2025 al vencer a España por 2-0 en la final disputada en Bologna. En primer turno, Matteo Berrettini derrotó por 6-3 y 6-4 a Pablo Carreño Busta. El punto decisivo llegó con una espectacular remontada de Flavio Cobolli, quien superó a Jaume Munar por 1/6, 7/6 (5) y 7/5.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Filippo Volandri logró su cuarto título histórico y el tercero consecutivo, reafirmando su dominio en el tenis mundial. Lo hizo, además, sin sus dos principales figuras, Jannik Sinner y Lorenzo Musetti.

Antes de la final, Italia había superado con autoridad a Austria y Bélgica, sin ceder un solo punto en todo el torneo.

La Azzurra suma tres coronas consecutivas en la Copa Davis, dos en España y esta última en Italia. Con figuras emergentes y un equipo sólido, confirma que es la potencia a batir en el tenis por equipos.