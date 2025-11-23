Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

La categoría C20 de Don Bosco lució la pilcha de protagonista en la temporada 2025 de la Asociación Paranaense de futsal (APFS). En el primer certamen resignó su invicto en la final que disputó ante Atlético Neuquén. En la segunda mitad del año levantó el trofeo al conquistar el Torneo Clausura tras derrotar 4 a 2 a Atlético Bajada. Este título le dio el derecho de disputar la final anual ante el Pingüi.

“La verdad que para mi lo fue todo”, sintetizó Facundo Gamarra, entrenador de Don Bosco, en diálogo con Ovación. “Me encontré con este equipo a mediados del 2024 con un plantel totalmente distinto y donde el objetivo era sumar porque teníamos que armar una estructura. Este año comenzamos con una camada de chicos que venían de la categoría C17. Hicimos un trabajo muy fino y muy bueno porqué los chicos quisieron crecer y asumir el protagonismo.Lo demostraron a lo largo del año ya que salimos subcampeones en el Torneo Apertura”, añadió.

El entrenador del Salesiano resaltó la predisposición de los juveniles que tuvo a su cargo y el compromiso con la causa. “Más allá del título resalto el proceso. Ver como ellos mejoraron en cada entrenamiento ya sea desde cada pase hasta cuestiones táctica. Para mi eso fue lo mejor”, le dio valor.

Siguiendo esta línea, agregó: “Hay una parte que no se conoce que es la cuestión interna, la de los entrenamientos, la de juntarse antes y después de un partido. Hay un montón de herramientas que surgieron que permitió que fuera impecable el camino. Cuando un chico se caía, cuando uno no estaba tan motivado, el resto estaba ahí hablando y apoyando. Son muchas las ramas que nos llevaron a tener esta copa. Yo ya me sentía ganador, pero entiendo que ellos merecían tener esta copa. Y eso me pone más contento aún”, redondeó.

Los valores surgido del semillero de Don Bosco

El trofeo obtenido el pasado fin de semana no fue considerado como una revancha por la final perdida en el Torneo Apertura. “Este equipo siempre quiere más, nunca se conforma”, aseveró Bautista Levrand, arquero y referente de Don Bosco. “Nos tocó perder la final de Apertura y en las tres primeras fechas del Clausura. Eso fue el puntapié que nos llevó a decir ‘a partir de acá no perdemos ningún partido más’. Y así fue. De hecho en los playoffs derrotamos a los equipos que nos habían derrotado en el inicio del torneo”, amplió.

Don Bosco C20 futsal El festejo del plantel de la categoría C20 de Don Bosco. Prensa APFS

Esas derrotas estuvieron presentes en la planificación de los juegos disputados en instancias decisivas. “Los veníamos preparando. Sabíamos que íbamos a tener juegos muy difíciles, pero entendíamos que de alguna manera teníamos muchas posibilidades de ganar”, resaltó Ignacio Maidana, uno de los pibes promovido esta temporada desde el semillero.

“Comencé a jugar al futsal en Echagüe, que fue donde comenzó este proyecto que sigue en Don Bosco. Venimos jugando desde hace un montón de años. Ya somos más que amigos, somos una familia. Somos un grupo muy unido. Eso ayudó a que hoy estemos viviendo este presente”, valoró Maidana, quien en el Clausura lució la cinta de capitán.

Salió campeón con conceptos propios del fútsal

A lo largo de las últimas temporadas el Salesiano se destacó por ser uno de los equipos que apuntó a jugar al futsal con conceptos propios de la disciplina. “Con ellos tuve un mensaje claro y necesitaba convencerlos a ello. Más allá de que podíamos ganar, yo quería que ellos dejen algo. No sé si seremos los mejores en sí, pero tratamos de hacer lo que uno planifica. Poder mostrarlo en los fines de semana es un orgullo. Lo que más me gustó de todo este proceso fue que los chicos querían jugar al deporte. Nunca negocié la forma. Soy un apasionado por el deporte y quería que mi equipo juegue al futsal. Que aparezca una idea, moldeado a un sistema y respetar eso”, indicó Gamarra.

“La copa es una recompensa por el título obtenido, pero les dije a ellos que ellos llenaron esa copa por todo el esfuerzo que realizaron y por el hecho de querer jugar al deporte. Ellos le dieron significado al futsal”, subrayó el DT.

La coronación llegó en el Torneo Clausura

Don Bosco disputó las dos finales de la temporada. Protagonizó estos dos cotejos porqué se convenció que estaba para estar en esa instancia. “Desde principio de año apuntamos a ser campeones. No era nuestro objetivo principal, pero si era una ilusión. Cuando cortamos la racha de derrotas seguidas nos dimos cuenta que estábamos para salir campeones”, confesó Maidana.

Cada logro tiene un sabor especial. Esta camada del Salesiano está acostumbrado a celebrar. “He salido campeón con la C17 y la C15. Todos los títulos tienen un significado distinto. Este es el más importante porque fue con una categoría mayor”, calificó Ignacio.

Levrand, por su parte, protagonizó un podio nacional con el seleccionado paranaense. No obstante, recordó el inicio de este proceso que les permitió levantar el trofeo. “Hubo un tiempo donde no teníamos un grupo consolidado ni un entrenador. Éramos tres personas que estuvimos, cada fin de semana, buscando a alguien que tenga carné para que esté en el banco dirigiendo. Este año fue diferente porqué el grupo se consolidó. Para mi es como una familia y no tiene precio compartir con ellos. Vivir este presente después de haber transitado por otra realidad es lo más lindo que está pasando”, concluyó Levrand.