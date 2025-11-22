Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Investigan en La Paz un hurto y un incendio presuntamente intencional que afectó la cabina de un camión estacionado en Barrio Congo.

En horas de la madrugada, alrededor de las 04:15, personal del Comando Radioeléctrico y de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal fue comisionado a la calle Belgrano, en el Barrio Congo, tras reportarse un foco ígneo en la vía pública.

Al arribar, los efectivos encontraron un camión FIAT modelo 619N1 con la cabina envuelta en llamas. Con la colaboración del propietario del vehículo y vecinos de la zona, lograron controlar y apagar el incendio antes de que se propagara.

Posteriormente, el damnificado informó que el camión se hallaba estacionado en ese lugar desde la noche del 20 de noviembre. Según relató, fue alertado por sus padres durante la madrugada acerca del incendio y, al llegar al sitio, constató que la puerta del lado del acompañante estaba abierta. También notó la sustracción de una caja de chapa que contenía diversas herramientas de mano, lo que indica que, además del siniestro, se produjo un hurto.

Intervino la Fiscalía de La Paz

Ante la presunción de que el incendio pudo haber sido provocado de manera intencional, se dio intervención a la Fiscalía en turno. Esta dispuso la actuación del personal de la División Policía Científica, encargado de realizar pericias y continuar con las diligencias correspondientes para avanzar con la investigación.

El hecho está caratulado como hurto en concurso real con incendio supuestamente intencional, y las autoridades trabajan para identificar a los responsables.