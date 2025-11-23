Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Un vehículo Ford Ecosport con una pareja que viajaba a Brasil debieron ser socorridos por los Bomberos tras volcar en ruta 12, a la altura de Ceibas

Un siniestro vial ocurrió el sábado en la Ruta 12 kilómetro 145, carril sur - norte, en inmediaciones de Ceibas. Un vehículo Ford Ecosport, conducido por un hombre de años, quien viajaba acompañado por una mujer de 60 años, domiciliados ambos en Avellaneda, provincia de Buenos Aires.

Al momento del siniestro, el vehículo circulaba desde Avellaneda a la República de Brasil, cuando el conductor perdió el control y terminó volcando en la zona del préstamo cerca de los árboles. El conductor, un hombre de años quien viajaba acompañado por una mujer de 60 años, ambos domiciliados ambos en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, resultaron ilesos.

Una dotación de Bomberos Voluntarios de Ceibas, a bordo del móvil N° 29, llegó al lugar. Ambos ocupantes del vehículo habían salido por sus propios medios, y fueron asistido por el personal de bomberos y quedaron a resguardo en el móvil hasta la llegada del Auxilio de Vialidad Nacional.

Un móvil de Gendarmería Vial Ceibas mantuvo el balizamiento y se realizó corte total al momento que el auxilio retiraba el vehículo del lugar.

Trabajó en el lugar personal de Policía de Ceibas, Gendarmería Nacional Vial Puesto Ceibas, Bomberos Voluntarios de Ceibas.