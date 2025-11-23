Uno Entre Rios | La Provincia | SMN

SMN: se espera temperatura de 34 grados a mitad de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó aumento de la temperatura para el miércoles y chaparrones el viernes. Este domingo estará despejado

23 de noviembre 2025 · 07:45hs
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó aumento de la temperatura para el miércoles y chaparrones el viernes. Este domingo estará despejado

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó aumento de la temperatura para el miércoles y chaparrones el viernes. Este domingo estará despejado
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó aumento de la temperatura para el miércoles y chaparrones el viernes. Este domingo estará despejado

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó aumento de la temperatura para el miércoles y chaparrones el viernes. Este domingo estará despejado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó aumento de la temperatura hacia mediados de la semana y chaparrones y tormentas aisladas hacia el final. Este domingo el cielo estará despejado por la mañana, ligeramente nublado por la tarde y despejado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 11 grados de mínima y los 26 grados de máxima. El viento soplará del sector noreste rotando al este.

Para el lunes las temperaturas se ubicarán entre los 14 y los 28 grados y el cielo estará despejado por la mañana, algo nublado por la tarde y despejado por la noche con vientos del norte del sector norte rotando al noreste.

Promediando la semana se registrará una temperatura de 34 grados, según el pronóstico extendido del SMN 

SMN: inicia semana con aumento de temperaturas promedio

El SMN emitió una alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para Entre Ríos.

SMN: emitieron una alerta por tormentas y vientos fuertes para Entre Ríos

SMN cielo despejado

El martes el cielo continuará despejado por la mañana, algo nublado por la tarde y la temperatura ascenderá a 16 grados de mínima y 31 de máxima, con vientos predominantes del norte rotando al este.

Para el miércoles se espera un cielo algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y noche y temperaturas promedio de entre 19 y 34 grados.

El jueves el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y las temperaturas será del orden de los 20 grados de mínima y 31 grados de máxima.

Para el viernes el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y se esperan chaparrones durante la tarde y la noche con temperaturas de entre 22 y 30 grados y viento del norte.

El sábado se pronostican tormentas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas experimentarán un leve descenso con mínimas de 18 y máximas de 28. Los vientos soplarán del sector sur rotando al sudeste en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

SMN Temperatura Semana domingo Chaparrones
Noticias relacionadas
Desde el SMN renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo por tormentas fuertes. 

SMN: renovaron la alerta amarilla para este sábado y naranja para el domingo

Pablo Morales Ruiz, a la izquierda, empezó hace 10 años con este sueño que hoy sigue rodando.

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Dos investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera en la provincia de Entre Ríos.

Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Ver comentarios

Lo último

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Horóscopo del domingo 23 de noviembre de 2025

Horóscopo del domingo 23 de noviembre de 2025

Ultimo Momento
Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Horóscopo del domingo 23 de noviembre de 2025

Horóscopo del domingo 23 de noviembre de 2025

Fórmula 1: Max Verstappen ganó en el GP de Las Vegas, Colapinto quedó 17°

Fórmula 1: Max Verstappen ganó en el GP de Las Vegas, Colapinto quedó 17°

Atlético Paraná disputa un juego decisivo en el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná disputa un juego decisivo en el Torneo Regional Amateur

Policiales
Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: iban de vacaciones a Brasil y volcaron en Ceibas

Ruta 12: accidente fatal con un motociclista fallecido

Ruta 12: accidente fatal con un motociclista fallecido

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Siniestro vial en la Ruta 12: una mujer resultó con lesiones de consideración

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Investigan hurto e incendio intencional de un camión en La Paz

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Paraná: se realizaron allanamientos por una estafa en Ramírez

Ovación
Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Don Bosco lució la pilcha de protagonista y sumó un nuevo trofeo

Atlético Paraná disputa un juego decisivo en el Torneo Regional Amateur

Atlético Paraná disputa un juego decisivo en el Torneo Regional Amateur

Paraná Campaña: Unión de Crespo y Unión Agrarios definen al campeón

Paraná Campaña: Unión de Crespo y Unión Agrarios definen al campeón

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

Lanús es el campeón de la Copa Sudamericana

La provincia
Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Buscan inculcar valores a través del trabajo en equipo

Se espera temperatura de 34 grados a mitad de semana

Se espera temperatura de 34 grados a mitad de semana

Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Entre Ríos: investigadores de Países Bajos trabajan en torno a la biodiversidad ganadera

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Hoy concluye la 9° Fiesta de la Cerveza Artesanal

Camioneros solidarios donan alimentos

Camioneros solidarios donan alimentos

Dejanos tu comentario