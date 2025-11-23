SMN: se espera temperatura de 34 grados a mitad de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó aumento de la temperatura para el miércoles y chaparrones el viernes. Este domingo estará despejado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) pronosticó aumento de la temperatura hacia mediados de la semana y chaparrones y tormentas aisladas hacia el final. Este domingo el cielo estará despejado por la mañana, ligeramente nublado por la tarde y despejado por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 11 grados de mínima y los 26 grados de máxima. El viento soplará del sector noreste rotando al este.

Para el lunes las temperaturas se ubicarán entre los 14 y los 28 grados y el cielo estará despejado por la mañana, algo nublado por la tarde y despejado por la noche con vientos del norte del sector norte rotando al noreste.

El martes el cielo continuará despejado por la mañana, algo nublado por la tarde y la temperatura ascenderá a 16 grados de mínima y 31 de máxima, con vientos predominantes del norte rotando al este.

Para el miércoles se espera un cielo algo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y noche y temperaturas promedio de entre 19 y 34 grados.

El jueves el cielo estará parcialmente nublado durante toda la jornada y las temperaturas será del orden de los 20 grados de mínima y 31 grados de máxima.

Para el viernes el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y se esperan chaparrones durante la tarde y la noche con temperaturas de entre 22 y 30 grados y viento del norte.

El sábado se pronostican tormentas aisladas por la mañana y cielo mayormente nublado por la tarde y la noche. Las temperaturas experimentarán un leve descenso con mínimas de 18 y máximas de 28. Los vientos soplarán del sector sur rotando al sudeste en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.