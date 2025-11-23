Regresó la Fragata Libertad y con ella la entrerriana Selena Santana tras una travesía inolvidable

Uno Entre Rios | Entrerriana

La Fragata ARA Libertad regresó al país tras su 53° viaje de instrucción, en el que participó Selena Santana, joven de 22 años oriunda de Hernandarias.

23 de noviembre 2025 · 17:09hs
La Fragata ARA Libertad regresó este domingo al Puerto de Buenos Aires tras completar una vuelta al mundo de 39.700 kilómetros, con 10 puertos internacionales visitados y 169 días de navegación, dando cierre a su 53° viaje de instrucción. Desde temprano, familiares, autoridades y cientos de personas se reunieron en la dársena norte para recibir al histórico buque escuela, que llegó escoltado por embarcaciones menores bajo un cielo despejado.

A bordo viajaron 270 tripulantes, entre ellos Selena Santana, una joven de 22 años de la Escuela Naval Militar, oriunda de Hernandarias, quien vivió una experiencia formativa inolvidable durante la travesía. Con este regreso, Selena culmina un viaje que la llevó, junto con la tripulación, a puertos de Alemania, Brasil, Costa Rica, Estados Unidos, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Dominicana y Uruguay.

Selene Santana Quiroz

Familiares, autoridades militares y civiles, ex marinos y cientos de curiosos se congregaron desde temprano en la dársena norte para recibir al histórico navío, que arribó poco después de las 9 de la mañana escoltado por embarcaciones menores y bajo un cielo despejado que permitió contemplar su silueta inconfundible, con los tres palos cruzados y la bandera argentina flameando en lo alto.

El viaje comenzó el 7 de junio, cuando la Fragata Libertad zarpó rumbo a Recife, Brasil, en el primero de los dos cruces atlánticos previstos en la travesía. A bordo viajaron 270 tripulantes: 27 oficiales, 51 guardiamarinas en comisión y 192 suboficiales y cabos. También participaron invitados de otras fuerzas e instituciones, tanto argentinas como de países con los que la Nación mantiene vínculos de cooperación.

LEER MÁS: Selena Santana, la hernandariense a bordo de la Fragata ARA Libertad

Quiénes integraron la tripulación

A bordo viajaron 270 efectivos: 27 oficiales, 51 guardiamarinas en comisión y 192 suboficiales. También se sumaron representantes del Ejército, la Fuerza Aérea, la Prefectura Naval, la Gendarmería, la Policía Federal, la reserva naval y armadas extranjeras como las de Brasil, Chile, Paraguay y Estados Unidos.

Esta práctica profesional es parte fundamental del plan de estudios: los futuros oficiales ponen a prueba sus conocimientos adquiridos en cuatro años de formación, desarrollando habilidades de navegación, trabajo en equipo y vida en el mar.

