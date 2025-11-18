Lucas Blondel apareció en la Copa Potrero y sigue sin jugar en Boca

Lucas Blondel volvió a ser noticia tras mostrarse en el torneo organizado por el Kun Agüero, en un momento en el que se debate su futuro en el Xeneize.

El lateral derecho Lucas Blondel estuvo presente en el torneo organizado por Sergio Kun Agüero, la Copa Potrero, y volvió a sacar a la luz la incertidumbre por su futuro en Boca por los pocos minutos de juego que tiene en el primer equipo.

Al ex Tigre se lo vio junto al periodista Alfredo Montes De Oca en una historia de Instagram que publicó la también periodista, Morena Beltrán, actual pareja del futbolista.

Blondel llegó a Boca hace poco más de dos años después de un ciclo destacado en Tigre, donde exhibió proyección constante, firmeza en la marca y un remate confiable desde media distancia.

blondel copa potrero

En Boca alternó períodos con minutos y otros en los que perdió terreno. Su carrera tomó un giro drástico con la lesión de ligamento cruzado anterior sufrida en marzo de 2024, situación que lo obligó a un largo período de recuperación que afectó su ritmo competitivo y su confianza.

El presente de Lucas Blondel

Blondel regresó oficialmente a las canchas en enero de 2025 con un breve ingreso ante Argentinos Juniors. A pesar de ese retorno, no logró establecerse como una opción principal y hoy aparece por detrás de Juan Barinaga y Luis Advíncula en la consideración del cuerpo técnico, lo que acentúa su falta de continuidad.

En este contexto, su presencia este lunes en un predio de fútbol 7 durante la Copa Potrero llamó la atención de hinchas y seguidores del club.

El defensor no disputó ningún encuentro ni realizó actividad física, aunque su aparición pública se interpretó como un indicio del momento particular que atraviesa: lejos de la titularidad y con un rol reducido dentro del plantel.

La situación del futbolista abre interrogantes sobre los próximos pasos en su carrera. Boca cuenta con él contractualmente, pero su posición actual dentro de la estructura del equipo lo deja en un escenario incierto.